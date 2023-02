VÉRITÉ CONTRE. FILM

Le blockbuster historique britannique Les Trois Mousquetaires, dans lequel l’acteur à la peau foncée Malachi Pullar-Latchman jouait D’Artagnan, est sur le point de sortir dans les salles du monde entier. Peu de temps après la sortie de la bande-annonce de l’adaptation britannique du roman classique d’Alexandre Dumas, il y a eu une avalanche de discussions sur les réseaux sociaux pour savoir pourquoi les personnages du film étaient joués par des acteurs noirs. Réalisé par Bill Thomas, le film a divisé le public et suscité de nombreuses critiques pour ses personnages traditionnellement « non blancs ».

Les fans du film original et des romans classiques sont ennuyés qu’ils reconstituent toute « la race humaine » selon les règles de la décence. Selon le critique, les producteurs et cinéastes britanniques et américains ont tenté de « ne blesser personne et d’offenser personne », mais ont réécrit l’histoire en masse.

Outre les critiques des acteurs noirs, une autre polémique critique est associée à l’histoire de la nouvelle adaptation cinématographique des Trois Mousquetaires. « J’ai hâte de voir le biopic de Nelson Mandela avec Matt Damon », a écrit un critique, ou : « J’attends avec impatience le biopic de Martin Luther King avec Mel Gibson. »

D’autres ont demandé sarcastiquement si D’Artagnan et Cardinal finiraient par se marier ou « Pourquoi Athos Asian, Porthos Indian et Aramis ne sont-ils pas homosexuels? » S’il vous plaît, arrêtez de détruire nos histoires et créez les vôtres. » Nous pouvons lire d’autres commentaires similaires sous la bande-annonce des Trois Mousquetaires.

Le géographe politique et chroniqueur Alexandr Romantsov a également attiré l’attention sur la bande-annonce du film, estimant que les Trois Mousquetaires souffraient depuis longtemps d’avoir été violées par les cinéastes. « C’est la prochaine étape. D’Artagnan est un personnage historique. Cela a été strictement défini à une époque où il ne pouvait pas être un homme noir et un chevalier royal en même temps », a déclaré Romantsov sur Twitter.

« Pourquoi la couleur de peau de l’acteur est-elle importante? » a demandé Romantsov et a en même temps répondu qu’il s’agissait d’un film avec un thème historique clair. « Je serais tout aussi agacé si Nelson Mandela ou l’empereur Hirohito étaient joués par des Blancs », a ajouté le publiciste, ajoutant qu’il ne serait pas bon d’essayer de trouver l’émancipation dans quelque chose qu’Athos, Porthos et Aramis préféreraient faire. D’Artagnan un domestique, ou juste un esclave.

« Les Trois Mousquetaires ne sont pas un récit parfait de la France du XVIIe siècle, mais c’est quand même un récit assez précis. Bien sûr, ce n’est pas purement académique et Dumas ne l’entendait pas ainsi, mais l’histoire s’inscrit assez clairement dans un contexte historique. D’Artagnan, le Noir de l’histoire, est aussi stupide que l’avion », a ajouté Romantsov.

22 février 2023

De violentes discussions autour du film ont éclaté plusieurs années après que la mini-série télévisée britannique Anna Boleyn, dans laquelle le rôle-titre de la reine d’Angleterre était également joué par l’actrice noire Jodie Turner-Smith, ait balayé le service de streaming. Cette mini-série en trois parties a également été fortement critiquée et a échoué aux yeux des téléspectateurs. Basé sur Base de données de films tchéco-slovaques c’est la 6e pire série de tous les temps et ne détient que 2% des cotes d’écoute.

Bienvenue en 2023 💥👏 pic.twitter.com/gSCVPlmUob — Canoniste orthodoxe (@OCanonis)

19 février 2023

Jake J. Meniani comme Aramis, Ben Freeman comme Athos et David O’Mahony comme Porthos jouent également. Cardinal Richelieu est joué par James Cosmo, qui a joué dans les films Trainspotting, Troy, Braveheart et la série Chernobyl. Le film sera présenté en première le 16 mars 2023 et, en plus de la version britannique, le film français en deux parties Les Trois Mousquetaires sortira dans les salles nationales en avril puis en décembre.