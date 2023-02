L’entrepreneur informatique Karel Diviš veut devenir président au sommet de ses pouvoirs, qui sert également dans les régions — ČT24 — Télévision tchèque

Vie personnelle et professionnelle Il est né le 24 mars 1976 à Česká Lípa. Il a étudié les mathématiques et la gestion à la Charles University School of Mathematics and Physics et l’économie à la Charles University School of Social Sciences. Entre 1995 et 2016, il a travaillé comme rédacteur externe et modérateur à la rédaction sportive de la télévision tchèque. Il a également brièvement travaillé comme analyste en valeurs mobilières chez Česká spořitelna et dans le conseil financier. En 2000, il a fondé la société technologique IDC-softwarehouse, qui a créé, par exemple, le portail Letuska.cz. En dehors de cela, il dirige un centre de données et gère également l’externalisation informatique complète, le développement de logiciels personnalisés ou des projets en particulier dans les soins de santé privés. Il est divorcé et a deux fils.

Carrière politique à ce jour Diviš n’a occupé aucun mandat politique électif. Attitude politique Diviš soutient l’adhésion de la République tchèque à l’OTAN et à l’UE. Pour Actuellement.cz en février, il a déclaré que son cadre de base est un entrepreneur, mais en même temps, il comprend ce qu’est l’État-providence. Il se décrit comme une « personne assez conservatrice » qui suit le bon sens et n’aime pas les extrêmes tels que le communisme, le fascisme et le radicalisme islamique. Dans une interview de novembre pour Liste des messages il a déclaré qu’il était « fier de toute la scène politique tchèque que nous rejetons les quotas de migrants » et s’est prononcé en faveur de l’acceptation de réfugiés en quête de protection politique ou d’asile. Il soutient le mariage pour tous, y compris l’adoption éventuelle d’enfants par des couples de même sexe.

programme électoral Présentation de Diviš programme électoral sur quatre piliers. Il y prônait des réformes éducatives qui prépareraient les enfants à l’économie de demain et, en augmentant les salaires, il voulait aussi accroître le prestige des enseignants. Il prévoit de transférer la prospérité au-delà des frontières de Prague, selon lui, indépendamment de l’emplacement physique à l’ère numérique, et de mettre fin aux « zones en retard ». L’accent est également mis sur la sécurité, tant au sein de l’OTAN que sur le renforcement des capacités de défense de l’armée tchèque elle-même et dans le domaine numérique. Il encourage également l’amélioration des performances de la police qui selon lui devrait conduire à une réduction du taux de criminalité. Cependant, ces zones ne sont pas sous le contrôle du président. Économie vous vous demandez dans le sondage du serveur E15 il soutient la réduction de la dette du pays, ce qui, selon lui, contribuera également à lutter contre l’inflation. « Cela injecte plus d’argent frais dans l’économie », a-t-il déclaré à propos du déficit. Il estime donc que le taux de croissance des salaires des fonctionnaires devrait ralentir et que le gouvernement ne devrait pas « ajouter » d’autres dépenses et contribuer ainsi à la croissance de l’inflation. Cela soutient des taux d’intérêt élevés. Diviš favorise également le développement économique régional. D’un poste présidentiel, il souhaite y inviter « de jeunes talents technologiques du monde entier » par le biais d’incitations, a-t-il écrit dans son programme électoral. Dans le domaine de la crise énergétique, la République tchèque paie désormais le prix de sa dépendance vis-à-vis de la Russie, a-t-elle déclaré dans l’émission Les gros titres de CNN à 360°. « Nous pouvons voir comment la solution slovaque de l’acheteur unique sera payante. Cela signifie que ČEZ produira de l’électricité, la vendra à des entreprises publiques, qui ont la possibilité de limiter les prix des ménages, de fournir de l’électricité aux coûts de production plus un marge raisonnable de 30 % aux entreprises tchèques », a-t-il déclaré, ajoutant que ČEZ pourrait alors utiliser le reste de l’électricité générée.

Guerre en Ukraine Diviš condamne l’invasion russe de l’Ukraine. Selon lui, les relations entre la République tchèque et l’Ukraine devraient ressembler à « nous soutenons et aidons, mais nous ne participons pas au conflit », a-t-il expliqué à E15. Les relations entre Prague et Kiev « se sont beaucoup améliorées », ce qui, selon lui, pourrait profiter, par exemple, aux entreprises tchèques à l’avenir. S’il devient président, l’Ukraine sera l’un des pays où il se rendra à l’étranger. À CNN Prima News, il a rejeté les négociations directes avec la Russie sur le modèle hongrois. Même si cela pourrait entraîner une baisse des prix de l’énergie, cela serait compensé par des risques pour la sécurité, a-t-il déclaré. Sur le spectacle CNN Prima News Wild Card a déclaré que la condition préalable essentielle aux négociations était le départ des troupes russes du territoire ukrainien. Selon lui, l’Europe devrait avoir un négociateur avec la Russie, à son avis, Angela Merkel serait idéale. Attitude envers le gouvernement actuel Dans une interview en août pour Le journal de N il a déclaré que des personnes intelligentes siègent dans l’actuel gouvernement de Petr Fiala (ODS), et c’est pourquoi il pense que « avec l’instinct d’auto-préservation », ils commenceront à prendre des mesures pour lutter contre la crise économique. Selon lui, dans une telle situation, le président devrait, par exemple, convoquer le Premier ministre « pour expliquer clairement au peuple comment les choses se passent ». Sur CNN Prima News, il a déclaré à propos des plafonds des prix de l’énergie du cabinet en septembre qu’il s’agissait « au moins d’une sorte de plan, c’est bien. Mais c’est la seule bonne chose à ce sujet ». Il a décrit le mouvement comme « battant coin pour coin » parce que « quelqu’un doit payer la différence ». Selon lui, les politiciens résolvent les problèmes à la dernière minute, il lui manque des solutions à long terme. Rôle du président Le président devait être un civil, quelqu’un au sommet du pouvoir, sans affiliation à un parti politique et sans fonction politique, pour être vraiment indépendant et non partisan, il a signé pour Seznam Zpravy. Il doit également séparer les antipathies personnelles du bureau et coopérer avec tout gouvernement, quel que soit le titulaire du poste de Premier ministre. Dans une interview avec Deník N, il a noté plus tard que le contrôle ministériel suivant l’exemple de Miloš Zeman était « inférieur aux normes ». Notant pour Aktuálně.cz que le président doit également être capable de comprendre les besoins du monde moderne, il a confié à Deník N qu’il devrait beaucoup voyager dans les régions. Il souhaitait également servir dans d’autres lieux que le château de Prague, par exemple au centre-ville de Prague, et il souhaitait également essayer des bureaux mobiles dans les régions.

Campagne Le ministère de l’Intérieur n’a initialement pas enregistré la candidature de Diviš en novembre, alors qu’il comptait 49 884 signatures sur 63 210 – le seuil d’enregistrement est de cinquante mille signatures. Diviš a alors porté plainte contre son exclusion de l’élection présidentielle auprès de la Cour administrative suprême qui, après examen des signatures, l’a emporté le 13 décembre et inscrit Diviš dans la course à Castle. Début janvier, il s’est inscrit à compte transparent revenus inférieurs à cinq millions et demi de couronnes, dépenses de campagne supérieures à 5,2 millions de couronnes. La plupart des revenus proviennent des contributions de Diviš lui-même, mais de petits partisans ont également émergé parmi les donateurs. Seznam a déclaré au News qu’une petite équipe l’avait aidé dans la campagne. ČTK a déclaré avoir estimé le coût total de la campagne à dix millions de couronnes.