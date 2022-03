Les Tchèques parlent de gagner l’idéologie verte. Mais c’est dans l’intérêt de la France et de l’Allemagne

Il n’y a pas beaucoup de sujets importants qui seront partagés par les États membres de l’UE autres que l’énergie nucléaire. Lorsque la Commission européenne a confirmé mercredi qu’elle inclurait le nucléaire et le gaz naturel parmi les sources durables dans sa classification pour les investisseurs, des pays comme la République tchèque, la France ou la Pologne en étaient exemptés. Cependant, dans les pays qui rejettent le noyau dur, la décision de Bruxelles a déclenché une réaction de dissidence.

Comme prévu, l’Autriche s’oppose avec véhémence à la soi-disant taxonomie de l’UE. La ministre du Climat et de l’Énergie, Leonore Gewessler, a déclaré lors d’une conférence de presse que son pays serait confronté à une menace auparavant menaçante et le poursuivrait devant les tribunaux de l’Union européenne si la perturbation des investissements en cours prenait effet.

« L’énergie atomique n’est d’aucune utilité pour la protection du climat », a déclaré Gewessler, qui représente les Verts au gouvernement autrichien. Selon le ministre, la Commission européenne a ignoré les avis des experts et de certains États membres et s’est tournée vers le lobby nucléaire.

Gewessler était soutenu inconditionnellement par le chancelier d’Autriche et le président du Parti populaire, Karl Nehammer. « Je ne suis pas d’accord avec la décision de l’UE », a déclaré la chancelière, qui a déclaré que l’énergie nucléaire n’était ni « verte » ni durable.

Le Luxembourg veut également se joindre au procès autrichien. Parmi les autres opposants à la version finale de la taxonomie figurent l’Espagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède, qui ont déjà protesté contre l’inclusion du gaz naturel.

Les Allemands voient la taxonomie de manière ambiguë. Le gouvernement actuel, qui comprend également les Verts, est d’une part contre le nucléaire, mais précisément à cause du démantèlement de ses propres centrales nucléaires, le pays doit compter davantage sur le gaz naturel. C’est peut-être pour cette raison que le cabinet fédéral allemand n’a pas immédiatement réagi aux documents de Bruxelles, selon le porte-parole, il voulait d’abord le connaître plus en détail.

Malgré les protestations relativement fortes de certains pays, la possibilité d’un échec de la taxonomie lors du prochain processus d’approbation dans les mois à venir n’est pas très attendue à Bruxelles.

C’est ce qu’on appelle une action déléguée. C’est le type de législation dont la Commission est chargée de la préparation et qui ne peut être rejetée qu’à une forte majorité. Soit il doit s’agir d’au moins 20 des 27 États membres, qui représentent au moins 65 % de la population de l’UE, soit la majorité absolue du Parlement européen, qui est de 353 sur un total de 705 députés.

Il est très peu probable que les deux tiers des États membres rejettent la taxonomie lors d’une réunion conjointe. Cependant, un vote au Parlement européen pourrait être plus intéressant, du moins selon certains députés.

L’énergie nucléaire n’est ni « verte » ni durable. Je ne comprends pas la décision de l’UE. Ministre de l’Environnement @lgewessler avoir tout mon soutien pour envisager une action en justice. Une chose est claire : l’Autriche continue de se concentrer sur l’expansion de ses sources d’énergie renouvelables. —Karl Nehammer (@karlnehammer) 2 février 2022

Par exemple, Joachim Schuster, député du SPD allemand, a déclaré au Süddeutsche Zeitung qu’il y avait un grand mécontentement, en particulier parmi les députés de gauche. La plus grande résistance peut être attendue des Verts, qui, selon l’eurodéputé Rasmus Andresen, veulent « se battre dur » pour qu’une majorité parlementaire rejette la taxonomie.

Cependant, les opposants à la taxonomie ne peuvent pas compter sur les législateurs tchèques. La plupart d’entre eux se sont clairement félicités de la forme finale du classement.

« Il y a deux ans, nous n’aurions pas pensé à inclure le nucléaire et le gaz », a déclaré Dita Charanzová, vice-présidente du Parlement européen (pour YES). Selon Alexander Vondra d’ODS, ce fut « un énorme succès et le résultat d’un travail intensif ». Un autre député Tomáš Zdechovský du KDU-ČSL a écrit sur les réseaux sociaux la « victoire de la raison sur l’idéologie verte ».

Les pirates tchèques, qui partageaient la même faction que les Verts, hésitaient encore. « Nous n’avons pas vu le texte spécifique des éventuelles objections parlementaires et nous n’en avons pas discuté au sein de la délégation, donc je ne peux pas dire de conclusion définitive », a répondu le député européen Mikuláš Peksa à la liste News.

Avant même l’annonce de la forme finale du règlement mercredi, des représentants d’organisations environnementales ou des scientifiques, dont des conseillers experts de la Commission européenne, se sont opposés aux revendications du nucléaire et du gaz naturel, écrivant leurs arguments négatifs dans plus de 40 pages de documents officiels. rapport.

La Commission européenne elle-même ne semble pas avoir une opinion uniforme sur la taxonomie. Selon Politico.eu, le commissaire européen au budget autrichien Johannes Hahn, la commissaire européenne portugaise à la cohésion et à la réforme Elisa Ferreira et le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la sécurité Josep Borrell ont voté contre la proposition mercredi.

Mais en général, le KPU a fonctionné de manière optimale dans ce domaine sensible. Même les pays « nucléaires », comme la République tchèque, qui n’a pas mis en œuvre la plupart de ses exigences d’atténuation, sont loin d’être soutenus.