Ukraine war on ticker : Schröder est à Moscou pour rencontrer Poutine

La guerre fait rage en Europe depuis que le président russe Vladimir Poutine a lancé une attaque contre l’Ukraine. Des tirs de roquettes ont également été signalés dans plusieurs villes ukrainiennes jeudi matin. L’ambassadeur ukrainien demande plus d’armes à l’Allemagne. Vous pouvez trouver toutes les nouvelles sur les attentats en Ukraine sur le téléscripteur.

Reportage : Schröder est à Moscou pour rencontrer Poutine 14h41 : Comme l’a rapporté jeudi le magazine « Politico », l’ancien chancelier Gerhard Schröder est actuellement à Moscou pour parler à Poutine d’une éventuelle fin de la guerre en Ukraine dans le cadre des efforts de médiation. Selon les informations de FOCUS Online, ni le chancelier Olaf Scholz ni le chef du SPD Lars Klingbeil n’étaient au courant. D’autres viendront. La Russie menace les entreprises occidentales de nationalisation 13h45 : Les entreprises occidentales qui ont quitté le pays en raison de la guerre de la Russie contre l’Ukraine sont désormais confrontées à la nationalisation de leurs usines et de leurs installations de production. Les entreprises « abandonneront pratiquement leurs collectifs à leur sort », a déclaré jeudi l’ancien président russe Dmitri Medvedev. Par conséquent, le gouvernement russe travaille sur des mesures pour initier la faillite des entreprises, puis la nationalisation des biens, a déclaré le chef adjoint du Conseil de sécurité russe. La priorité est que les gens ne finissent pas à la rue. Medvedev a déclaré que la nouvelle production devrait s’appuyer sur les actifs laissés par les investisseurs paniqués. « Une telle approche est objective et juste. » Les entreprises d’Allemagne, d’autres pays de l’Union européenne et des États-Unis sont concernées. Il n’existe toujours pas de loi spécifique en Russie pour nationaliser les actifs. Mais les appels d’éminents politiciens à répondre aux sanctions occidentales de cette manière se multiplient – et deviennent de plus en plus forts. Le parlement russe devrait se prononcer prochainement sur une telle mesure.

Les troupes russes pourraient bombarder le couloir d’évacuation 13h39 : Les troupes russes ont peut-être bombardé un couloir d’évacuation désigné à Marioupol. Le journaliste de CNN, Alex Marquardt, l’a rapporté via Twitter, citant des « responsables » de la ville. On ne sait pas si le couloir d’évacuation est actuellement utilisé.

Maire Klitschko : La moitié de la population Kiev s’est enfui 13h27 :

Selon le maire de Kiev, la moitié des habitants de la capitale ukrainienne ont fui depuis le début de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine. « Selon nos informations, un habitant de Kiev sur deux a quitté la ville », a déclaré jeudi le maire Vitali Klitschko à la télévision ukrainienne. « Chaque rue, chaque bâtiment, chaque point de contrôle a été renforcé. » Kiev est maintenant une « forteresse », a déclaré Klitschko.

Scholz et Macron exhortent Poutine à négocier une solution 12h45 : L’Allemagne et la France ont de nouveau exhorté le chef de l’Etat russe Vladimir Poutine à négocier une solution à la guerre en Ukraine. Le chancelier Olaf Scholz (SPD) et le président français Emmanuel Macron ont appelé jeudi matin le patron du Kremlin, selon les cercles gouvernementaux à Berlin.

Ils ont appelé à un « cessez-le-feu immédiat » et ont insisté sur le fait que toute solution « doit être trouvée par le biais de négociations entre l’Ukraine et la Russie ». Les trois chefs d’État et de gouvernement ont décidé de rester en contact étroit les uns avec les autres au cours des prochains jours. La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février. L’OTAN et ses États membres ne veulent pas intervenir militairement dans le conflit, mais soutiennent le gouvernement de Kiev avec de l’argent et des livraisons d’armes, entre autres. Rapport: Selenskyj s’exprime au Bundesrat vendredi 12h02 : Selon les informations de « Bild », le président ukrainien Volodymyr Zelensky prononcera vendredi un discours au Bundesrat. Ainsi, il doit se connecter à la session via la vidéo. Selon les milieux gouvernementaux, il s’agit d’un événement unique dans l’histoire de la chambre d’État.

la Russie hors de Conseil européen plus de 11h34 : En réponse à la suspension de la Russie du Conseil de l’Europe, le pays ne veut plus participer aux travaux de l’agence. C’est ce qu’a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères jeudi à Moscou. « La Russie ne participera pas à la transformation de la plus ancienne organisation d’Europe par l’OTAN et une UE docile en une autre plate-forme de domination et de narcissisme occidentaux. Ils devraient s’amuser à communiquer entre eux sans les Russes », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Le retrait du Conseil de l’Europe signifie également le retrait de tous les mécanismes », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, selon l’agence Interfax, lorsqu’on lui a demandé si la déclaration du ministère des Affaires étrangères faisait également référence au travail de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt de Strasbourg. que la Russie ne survivra plus. Les Etats anti-russes ont abusé de leur majorité au Comité des ministres avec des représentants de 47 Etats membres, poursuivant ainsi « l’anéantissement » du Conseil de l’Europe, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. La Russie s’est plainte à plusieurs reprises de discrimination présumée. L’agence a réagi à l’attaque russe en Ukraine il y a deux semaines en la suspendant. Cette décision est considérée comme historique. La Russie a temporairement perdu ses droits de représentation au sein de l’organisation de Strasbourg. Cependant, le pays restera un membre officiel jusqu’à la fin de l’exercice, ont déclaré des politiciens russes à Moscou. Commentaires de Selenskyj après un appel téléphonique avec Scholz 11h07 : Le président ukrainien Zelenskyj a annoncé sur Twitter qu’il s’était entretenu jeudi avec le chancelier Scholz. « J’insiste sur l’importance d’augmenter le soutien à la défense de l’Ukraine », a-t-il écrit sur le service de messagerie texte. Il a également évoqué la pression des sanctions contre la Russie, ainsi que l’éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’UE. L’Union européenne examine actuellement leurs demandes d’adhésion.







Zelenskyy autorise les civils à utiliser des armes à feu

11h01 : Après la signature d’une nouvelle loi en Ukraine, les civils sont désormais autorisés à utiliser des armes à feu pour se défendre contre les troupes russes. La loi signée par le président Volodymyr Zelenskyj est entrée en vigueur lundi, selon les médias ukrainiens. Selon le ministère ukrainien de l’Intérieur, la question des armes sera réglementée. Selon la loi, ils doivent être restitués au plus tard dix jours après la fin de la loi martiale en vigueur. La réunion des ministres des affaires étrangères est terminée 10h52 : La réunion des ministres des affaires étrangères entre la Russie et l’Ukraine est terminée. Lisez la déclaration de Kuleba et Lavrov ici. Environ 96 000 réfugiés de guerre Ukraine arrivé en Allemagne 10h17 : Le nombre de réfugiés de guerre ukrainiens arrivant en Allemagne continue d’augmenter. La police fédérale a enregistré jeudi matin 95.913 personnes en provenance d’Ukraine depuis le début de la guerre il y a deux semaines, selon un porte-parole du ministère fédéral de l’Intérieur. Le nombre a augmenté de près de 15 900 depuis mercredi.

Le nombre réel pourrait être « déjà beaucoup plus élevé », a expliqué le porte-parole. Il y a un contrôle accru par la police fédérale, mais pas de contrôle permanent aux frontières. Dans l’ensemble, seul un petit pourcentage de personnes qui ont quitté la zone de guerre sont venues en Allemagne. Selon les Nations unies, plus de 2,15 millions de personnes ont fui l’Ukraine depuis le début de l’offensive russe le 24 février. La part du lion, avec près de 1,3 million d’habitants, se trouve actuellement en Pologne, voisine de l’Ukraine. Londres : Possible utilisation de mercenaires russes en Ukraine 09h37 : Le gouvernement britannique a envisagé l’utilisation possible de mercenaires russes dans l’invasion de l’Ukraine. Cela a été annoncé jeudi par le ministère de la Défense à Londres. Les Britanniques ont donc assumé des contacts étroits entre Moscou et les entreprises militaires privées russes. Compte tenu de leurs activités dans d’autres pays, le ministère britannique est inquiet. « Des entreprises militaires privées russes ont été accusées d’atteintes aux droits de l’homme dans plusieurs pays, dont la Syrie, la Libye et la République centrafricaine, alors qu’elles servaient pour l’Etat russe », indique le communiqué. La réunion des ministres des affaires étrangères a commencé

09h27 : Pour la première fois depuis le déclenchement de la guerre il y a deux semaines, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba se rencontrent en Turquie. Les deux politiciens se sont assis l’un en face de l’autre dans une salle à Antalya jeudi matin en présence du ministre turc des Affaires étrangères Mevlut avuşoğlu, selon une photo publiée par le ministère russe des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré à Kiev que les pourparlers en Turquie devraient servir à mettre fin à l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Selon des informations en provenance de Kiev, les pourparlers exploreront les moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine. Comme condition à la cessation des combats, la Russie a exigé que l’Ukraine se déclare neutre dans sa constitution. En outre, Kiev doit reconnaître la péninsule de la mer Noire de Crimée comme territoire russe et les régions séparatistes de Lougansk et Donetsk comme des États indépendants. Jusqu’à présent, la plupart des Ukrainiens l’ont rejetée. Cependant, le président Volodymyr Zelenskyy s’est montré disposé à parler et a récemment montré une volonté de compromis. « Je vais vous dire honnêtement que j’attends peu des négociations », a déclaré Kuleba mercredi. « Mais nous appliquerons certainement une pression maximale. » Trois morts dans un attentat à la bombe contre un hôpital pour enfants à Marioupol – dont une fille

09h17: Au moins trois personnes sont tuées mercredi dans un attentat à la bombe russe contre une clinique pour enfants et maternité dans la ville ukrainienne assiégée de Marioupol. « Trois personnes sont mortes, dont une fille, après le bombardement terroriste par des avions russes sur l'hôpital pour enfants de Marioupol », a indiqué jeudi le conseil municipal de la ville portuaire sur la messagerie Telegram. Au moins 17 employés ont été blessés, ont indiqué des responsables. Les convois monstres russes progressent peu – Diminution de l'activité de l'armée de l'air russe 08h17 : Selon le ministère britannique de la Défense, le convoi militaire russe à un kilomètre au nord-ouest de la capitale ukrainienne, Kiev, n'a progressé que lentement la semaine dernière. Il a également subi de nombreuses pertes lors d'attaques menées par les forces ukrainiennes. Selon le ministère, il y a également eu une baisse significative des activités de l'armée de l'air russe en Ukraine ces derniers jours.

