Les Tchèques envisagent d’accueillir le sommet sur le climat — ČT24 — Télévision tchèque

« Lorsque nous avons envisagé la possibilité d’accueillir, nous avons pris en compte les défis logistiques et financiers pour le pays hôte, ainsi que notre expérience en matière de transformation énergétique et de décarbonisation », explique Dusík. Selon lui, la Tchéquie n’a pas encore décidé de postuler pour accueillir l’événement et envisagera également la possibilité de faire une offre conjointe avec d’autres pays d’Europe de l’Est.

La Bulgarie a exprimé sa volonté d’accueillir des pourparlers mondiaux sur le climat. Selon Dusik, plusieurs pays de la région ont manifesté leur intérêt pour l’accueil ou le co-accueil.

La conférence annuelle de la COP attire des dizaines de milliers de délégués et est le lieu où presque toutes les nations du monde discutent de la manière de prévenir un changement climatique catastrophique et évaluent les progrès réalisés jusqu’à présent dans cette entreprise.

Prestige, mais aussi inquiétude intense

La conférence COP27 a débuté le 6 novembre dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh et durera jusqu’au 18 novembre. Des représentants d’environ deux cents pays discutent des moyens de limiter le réchauffement climatique.

La tenue d’une conférence sur le climat pourrait apporter au pays hôte un certain prestige international et des revenus touristiques, mais aussi une attention médiatique intense, des coûts élevés et des problèmes logistiques, rappelle Reuters.

Une conférence organisée par la France en 2015 a abouti à l’Accord de Paris sur le changement climatique. Les pays ont convenu d’essayer de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. L’Accord de Paris a depuis servi de guide aux politiques gouvernementales de réduction des émissions – même si beaucoup sont encore loin des objectifs fixés.