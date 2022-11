La vidéo montre des fans français, brésiliens, argentins et britanniques. Ils les ont filmés alors qu’ils défilaient en T-shirts et banderoles. D’après le français Dimanche Pourtant, le Journal du Dimanche soupçonne ces personnes d’avoir été de faux supporters payés par les autorités qataries.

Le championnat a jusqu’à présent bénéficié d’un soutien étranger plutôt tiède et selon le site sportif RMC, il est certain que très peu de véritables supporters arrivent au Qatar depuis l’étranger moins d’une semaine avant le début de la compétition.

En fin de semaine, le plus grand événement sportif de l’année – la Coupe du monde – débutera au Qatar. En raison des conditions climatiques sur le lieu du tournoi, celui-ci s’est tenu à une date inhabituelle cette année. Cependant, l’organisation du Qatar a également été mise en cause en raison du nombre de décès de travailleurs ou d’un sentiment de corruption.

L’Occident, représenté par exemple par l’organisation à but non lucratif Transparency International, reproche cependant également au Qatar son traitement des travailleurs étrangers, sans lequel la construction de stades de luxe et d’autres installations ne serait pas possible. Selon des médias comme Deutsche Welle ou Sécurité ces personnes vivaient dans des conditions dégradantes, n’étaient pas payées pendant des mois, et certaines sont même mortes sur des chantiers de construction.