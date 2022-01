Les Taïwanais achètent du chocolat et du rhum lituaniens en gros. Ils se sont battus contre la Chine

L’homme d’affaires lituanien Ricardas Sedinkinas vit à Taïwan depuis deux ans. Récemment, cependant, les habitants ont réagi différemment qu’auparavant. Ils veulent prendre des photos avec lui ou simplement serrer la main. Taïwan et la Lituanie se rencontrent politiquement, ce qui se reflète également dans les rues. Malgré la Chine, qui considère l’île comme faisant partie de celle-ci et renforce les liens, elle tente de l’arrêter.

« Cela arrive partout. Je suis allé acheter le déjeuner, et quand ils ont découvert que je venais de Lituanie« Tout le monde a commencé à applaudir », explique Sedinkinas à quel point sa vie a changé. « En général, les Taïwanais sont amicaux. Mais cela ne s’est jamais produit auparavant », a ajouté le quotidien américain Poste de Washington a ajouté que, en outre, les chauffeurs de taxi refusaient d’accepter l’argent des clients lituaniens.

Dans le même temps, les habitants s’intéressent aux détails de la vie en Lituanie – que l’anglais y soit parlé ou la nourriture que mangent les habitants des pays baltes. Ils ont également commencé à soutenir financièrement des organisations lituaniennes à but non lucratif.

La demande de bière lituanienne, une boisson fermentée traditionnelle avec de l’alcool ou du chocolat, est également en hausse. Le propriétaire du magasin de bonbons Beryl Chen a même dû fermer pendant un certain temps en été lorsque la demande de bonbons lituaniens était hors de portée. Elle a donc ouvert sa deuxième succursale à l’automne.

L’intérêt soudain de la Lituanie pour Taïwan était dû au renforcement des relations entre pays lointains. En novembre dernier, Taiwan a ouvert une ambassade en Lituanie appelée « Taiwan ». Les pays n’ont pas de relations diplomatiques officielles, ce qui signifie que la Lituanie reconnaît l’île en tant que représentant Les gens de la République de Chine. Et il considère Taiwan comme une partie de celui-ci et tente de le couper diplomatiquement du reste du monde.

Dans d’autres pays, dont la République tchèque, les politiciens ont abordé ce point en disant que les autorités taïwanaises sont appelées « Taipei » d’après la capitale de l’île. Pékin qualifie donc la Lituanie de dangereux partisan du séparatisme taïwanais, qui sera « balayé à la poubelle de l’histoire ».

« La Chine nous intimide, donc si certains pays d’Europe nous traitent bien, c’est une bonne chose », a déclaré Charles Wang, 64 ans, qui a commencé à acheter du chocolat lituanien après que la nation balte a fourni des dizaines de milliers de vaccins contre le coronavirus à son pays l’année dernière.

David Yeh, propriétaire du Little Ones Bar, dont le nom ressemble au lituanien (Lituanie), partage le même sentiment. L’entreprise sert de la nourriture et des boissons lituaniennes et les murs sont décorés de drapeaux de pays européens. « Vous n’avez même pas besoin de quitter le pays et vous avez l’impression d’être en Lituanie », a déclaré Yeh, qui n’a jamais visité la Lituanie. « Quand Taïwan en a le plus besoin, ce petit pays avec peu d’habitants et des ressources limitées est prêt à aider. C’est formidable », a-t-il pensé.

La menace chinoise n’a pas fonctionné

Pékin a tenté d’empêcher l’ouverture d’un bureau taïwanais en Lituanie de diverses manières. Il a retiré ses diplomates de Vilnius ou a bloqué l’importation de marchandises lituaniennes en Chine – ce n’est qu’à la frontière que les transporteurs savaient que plus de vingt mille bouteilles de rhum lituanien n’atteindraient pas le pays. Ils ne sont pas non plus autorisés à décharger d’autres marchandises de 120 porte-conteneurs, écrit le quotidien. Temps financier.

« Nos partenaires en Chine nous ont dit que quelque chose n’allait pas avec le produit lituanien », a déclaré Marius Horbačauskas, directeur de la société de boissons. Les douaniers chinois n’autorisent même pas les pièces pour le constructeur automobile allemand Continental, car certaines d’entre elles viennent de Lituanie.

Et quelle a été la réaction de la petite île ? Le rhum a ensuite été acheté par une société taïwanaise vendant du tabac et de l’alcool, a écrit la station britannique. Bbc.

« Nous comprenons le problème, mais nous ne reculerons pas. C’est une question de souveraineté », a déclaré Matas Maldeikis du groupe parlementaire pour les relations de la Lituanie avec Taïwan.

La chercheuse Zsuzsa Anna Ferenczy pense que la Chine regarde davantage ce « combat » avec la Lituanie. Pékin espère que « si c’est strict avec la Lituanie, les autres pays reculeront parce qu’ils en verront les conséquences. Mais la réalité est tout le contraire ». Un accord commercial de 600 millions de dollars (12,9 milliards de dollars) avec la Lituanie a été signé par les États-Unis en novembre dernier, et l’Union européenne a déclaré qu’elle « résisterait à toute pression politique et mesure coercitive » contre les États membres. La France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne ont également exprimé leur solidarité avec la Lituanie.

Pour une assistance à la production de puces

En retour, le gouvernement taïwanais a annoncé qu’il soutiendrait la Lituanie par d’autres moyens et créerait le premier fonds d’investissement dans lequel la nation balte recevra 200 millions de dollars (4,3 milliards de couronnes). La première partie de l’argent devrait aller à la Lituanie cette année.

« Il est temps de vous aider à résoudre vos problèmes », a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères du Taiwan Times, citant le Financial Times.

La Lituanie prend une autre décision qui pourrait encore aggraver son amère querelle avec la Chine au sujet des relations avec Taïwan – cette fois sur la fabrication de micropuces. https://t.co/6GVcAEitDB – POLITICOEurope (@POLITICOEurope) 10 janvier 2022

L’un des secteurs dans lesquels Taïwan investira est la production de puces en Lituanie. Taïwan produit le plus grand nombre de puces au monde, et en raison de la pénurie, ils ont dû limiter la production des constructeurs automobiles ou des fabricants d’électronique grand public.

Par conséquent, une équipe d’experts se rendra dans les pays européens au cours du premier semestre de cette année pour évaluer la technologie et proposer d’autres stratégies de développement de puces. De plus, cela aidera à la mise en œuvre, a-t-il déclaré au magazine politique Eric Huang de l’ambassade de Taiwan en Lituanie. Taïwan souhaite également coopérer avec la République tchèque et la Slovaquie dans le développement de puces dans l’Union européenne, a ajouté TK.

« Taiwan joue intelligemment sa carte économique », estime Mathieu Duchatel du programme Asie de l’Institut Montaigne. Selon lui, Taïwan a certains produits qui peuvent être offerts et seront appréciés par d’autres pays. Cela renforcera également sa position sur la scène internationale. Duchatel l’a appelé « une forme d’État économique ».

