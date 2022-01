Réveillon du Nouvel An à Paris. Pourquoi vaut-il la peine de faire la fête dans la capitale française ?

Réveillon du Nouvel An à Paris – pourquoi ça vaut le coup ?

Quels sont les avantages du Nouvel An à Paris ? Passer la journée dans la capitale française peut être un rêve devenu réalité pour beaucoup. Bien sûr, les villes métropolitaines vous permettent de célébrer de différentes manières. Les bals, les discothèques et les clubs sont une aubaine pour les amateurs de soirées fermées plus ou moins formelles.

Cependant, Paris célèbre l’arrivée de la nouvelle année principalement avec des événements extravagants en plein air. Le plus gros d’entre eux s’est produit sur les Champs Elysées ce jour-là. Un spectacle laser est ensuite présenté sur la façade de l’Arc de Triomphe. Très grande foule appréciant la fête. Il existe également des possibilités de célébrations en plein air au Champs de Mars. De là, vous pourrez admirer la magnifique illumination de la Tour Eiffel. En revanche, si vous avez soif d’une ambiance plus romantique, une fête sur les hauteurs de Montmartre pourrait être une bonne idée. Si vous cherchez à passer le réveillon du Nouvel An dans l’un des charmants bars ou restaurants de Paris, c’est une bonne idée d’acheter des billets à l’avance ou de faire une réservation. La caractéristique du Nouvel An à Paris est qu’il n’y a pas de feux d’artifice particulièrement impressionnants ici. En termes de séjour, bien sûr, cela vaut la peine de réserver quelques jours supplémentaires rien que pour visiter la ville. Bien sûr, il peut y avoir du monde dans les lieux touristiques typiques, mais cela ne doit pas nous décourager. Nous avons également pu goûter la cuisine locale.

Réveillon du Nouvel An à Paris – vols

Comment passer le réveillon à Paris ? Les vols aériens nous feront gagner beaucoup de temps. Oui, certaines visites organisées se font en bus, mais nous avons pu nous rendre à Paris depuis plusieurs villes de Pologne. Il s’agit principalement de Varsovie, Cracovie et Wrocław.

Réveillon du Nouvel An à Paris – tarifs. Combien devrions-nous dépenser ?

Combien coûte le réveillon du Nouvel An à Paris ? Les prix ont considérablement augmenté pendant cette période. La plupart des pubs et restaurants ont un menu spécial pour la journée. Habituellement, le billet comprend également un bar ouvert. Le tout à un prix plus élevé que d’habitude. Nous paierons également plus cher pour de nombreuses autres attractions – par exemple pour une croisière très romantique sur la Seine.

Réveillon du Nouvel An à Paris – météo. Que devrais tu faire?

Quelle sorte d’aura nous accueillera au réveillon du Nouvel An à Paris ? Le temps ici est bien sûr beaucoup plus convivial qu’en Pologne. Il y a des journées froides, mais la température la plus courante ici est de 6 à 10 degrés Celsius. Il pleut rarement, mais la pluie et le brouillard sont plus problématiques. Heureusement, la météo à long terme fin décembre 2021 est assez favorable. Le soir du Nouvel An et du Nouvel An, la température sera d’environ 6 degrés Celsius. Il n’y aura pas de pluie et le soleil brillera de temps en temps à travers les nuages.

Réveillon du Nouvel An à Paris. Comment organiser un voyage ?

Que faut-il savoir d’autre sur le Nouvel An à Paris ? Comment organiser un voyage ? Nous avons au moins quelques options. De l’organisation de votre propre séjour au voyage organisé en bus ou en avion. L’élément positif est que nous n’avons peut-être pas à nous soucier de rentrer à la maison après un événement en plein air. Les transports en commun et le métro sont gratuits entre 17h00 le jour de l’An et 12h00 le jour de l’An. Le seul problème dans ce cas est le débordement.

