Les salaires à la CNB augmenteront de 4,5% l’année prochaine, la clause d’inflation a été annulée

Le salaire nominal moyen à la Banque nationale tchèque (ČNB) augmentera de 4,5 % l’année prochaine. La clause d’inflation de la convention collective a été abolie. Cela découle de l’avenant à la convention collective conclue entre la CNB et le syndicat, dont le contenu a été rapporté vendredi par la directrice du service communication de la CNB, Petra Krmelová.

« La Banque nationale tchèque fournit un exemple de la manière de lutter contre l’inflation par des exigences salariales modérées. J’apprécie que même les syndicats soient conscients de leur responsabilité pour la stabilité des prix dans le pays et aient accepté une proposition de compromis, pour laquelle je les remercie », a déclaré Gouverneur du CNB Aleš Michl. .

« Les syndicats se sont comportés de manière responsable et ont adopté une approche pragmatique sur cette question. C’est pourquoi ils ont entamé des négociations pour modifier la convention collective, car garantir la paix sociale à long terme est important pour les deux parties à l’accord », a déclaré Jitka Svobodová, présidente du syndicat. syndicat au CNB.

Selon la convention collective initiale, la croissance des salaires versés aux employés cette année et l’année prochaine devrait correspondre à une inflation en hausse de 2,5 points de pourcentage. Selon les estimations actuelles, cela signifierait une augmentation de 18,3 % des salaires et traitements cette année et de 11,6 % l’année prochaine.

« En période de forte inflation, le plus grand danger est de déclencher une spirale d’inflation des salaires. Lier la croissance des salaires à l’inflation est inapproprié d’un point de vue macroéconomique, et c’est pourquoi nous l’avons annulé », a déclaré Michl.

« Cependant, les économies ne s’arrêtent pas là. Les salaires des membres du conseil d’administration des banques restent gelés jusqu’à ce que l’inflation puisse être réduite. Nous nous concentrerons sur la rationalisation des opérations de l’agence. J’ai commandé un audit de tous les agendas, qui sera bouclé fin janvier, et les économies de personnel en dépendront aussi », a-t-il ajouté.

La Banque centrale emploie actuellement 1 467 personnes. Selon la convention collective, 1,385 milliard de couronnes ont été utilisées pour les salaires l’année dernière. 1,497 milliard de couronnes sont allouées dans le budget de cette année.

Michl est devenu gouverneur du CNB le 1er juillet. Depuis la formation de l’actuel CNB en 1993, il en est devenu le cinquième gouverneur. Ses prédécesseurs étaient Josef Tošovsk, Zdeněk Tůma, Miroslav Singer et Jiří Rusnok.

L’année dernière, selon le rapport annuel de la direction de la CNB, l’ancien gouverneur de la CNB, Rusnok, a reçu un salaire annuel brut de 5,9 millions de couronnes, tandis que les sous-gouverneurs de l’époque, Marek Mora et Tomáš Nidetzký, ont reçu 4,7 millions de couronnes. L’année dernière, le salaire annuel des membres du conseil d’administration de la banque était de quatre millions de couronnes.

En plus de façonner la politique monétaire, la CNB est chargée de surveiller les marchés financiers, y compris les banques, les compagnies d’assurance et les marchés des capitaux. Le conseil bancaire compte sept membres. Les membres du conseil d’administration de la banque ne peuvent siéger plus de deux fois.