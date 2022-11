Le volleyeur Mlejnková remporte le titre en France après neuf médailles d’argent

« Je ne peux même pas dire à quel point cela compte pour moi. J’ai finalement obtenu l’or de la ligue. C’est une grande réussite de remporter le double titre cette saison », a déclaré Mlejnková dans un communiqué de presse de l’association de volley-ball. « Toute notre équipe est équilibrée et tout le monde qui vient sur le terrain aide. C’est la plus grande différence par rapport à l’adversaire. La clé est que nous n’abandonnons pas les moments importants et que tout le monde est uni. »