Les portes de nouvelles idées s’ouvriront au centre-ville de Coimbra où « le partenariat est l’âme des affaires » | Coimbra

Un espace qui fonctionne comme un magasin collaboratif, un espace d’incubation et de formation ouvrira à Baixa de Coimbra, qui se concentre sur un modèle économique durable, où « le partenariat est l’âme de l’entreprise ».

COL.ECO (Collaboration dans l’organisation locale de l’économie durable de la municipalité de Coimbra) promue par Agence de promotion du centre-ville de Coimbra (APBC) et ouvert le vendredi. Il occupe un bâtiment de deux étages sur la Rua Adelino Veiga, le « poète ouvrier » de Coimbra.

Dans le bâtiment, en même temps, il y aura un magasin collaboratif, une salle d’incubation d’idées d’entreprises écologiques et durables et une salle de formation pour les personnes en situation de chômage de longue durée, a déclaré le coordinateur du projet, Route Castela , Lusa. . Financé par un fonds européen et avec la municipalité de Coimbra en tant qu’investisseur social, c’est un projet qui rassemble plusieurs envies : améliorer le centre-ville, augmenter l’activité économique et le connecter à la ville.







« C’est une sorte de micro-IPN [Instituto Pedro Nunes] pour les commerçants de Baixa, un vivier de micro-entreprises que nous pouvons y développer », a souligné le président de l’APBC, Assunção Ataíde.

Au départ de la boutique, il y aura « trois lapins », des personnes qui ont déjà des commerces établis et des entreprises structurées et qui pourront appeler les clients à Adelino Veiga, a expliqué le responsable, qui a souligné que la formation se faisait à l’étage. pour que d’autres projets se joignent aux vitrines de cette boutique.

Au premier étage, Eliana Ferreira se prépare pour une nouvelle séance d’entraînement. Ce designer de communication et illustrateur de 35 ans a décidé de s’inscrire au projet d’incubation, avec l’idée de monter sa propre entreprise, liée à l’illustration. “Quand je suis allé à Coimbra, je voulais une bonne carte postale de la ville et je n’ai trouvé que des trucs de Lisbonne et de Porto. J’aime l’idée d’avoir plus de cartes postales régionales, mais j’ai aussi envie de faire des choses qui se rapportent à la vie quotidienne des gens », confie l’illustratrice qui s’est installée à Coimbra il y a un an.

Là, cinq personnes sont formées, toutes avec des projets différents, des épiceries avec des produits en vrac, des stands de nourriture saine et végétarienne, des cosmétiques végétaliens ou des articles de décoration. « Il me manque le côté gestion financière, la connaissance des canaux médiatiques et je veux comprendre ce qui a du sens, que je sais faire les choses », explique Roberta Atzei, une artiste plasticienne italienne récemment installée à Coimbra.

Wesley Sousa, 27 ans, espère continuer sa ligne de produits cosmétiques, dans laquelle il utilise une partie du savoir-faire de ses ancêtres brésiliens.

Après la formation qu’ils recevront, l’idée est de tester ensuite l’entreprise dans une boutique collaborative, qui ouvrira désormais avec trois projets structurés : un tailleur qui réutilise des vêtements, des bijoux et des objets de décoration fabriqués avec du papier brouillon et une friperie. « La plupart des micro-entreprises, dès qu’elles sont nées, se terminent rapidement et ce serait bien pour les gens qui partent d’ici d’avoir quelque chose qui soit vraiment durable et qui puisse leur générer des revenus », a déclaré Routes Castela.

Ce projet d’un an contribuera à façonner davantage d’idées commerciales, avec l’espoir que les magasins et les produits proposés changeront au fil des années d’existence, explique Route Castela. « Nous espérons que plus tard, ils pourront obtenir une aile et ouvrir leur entreprise, de préférence dans le centre de Coimbra », a souligné le coordinateur, qui a déclaré qu’il pensait que l’espace lui-même valorisait « la co-création et la co-production ».

Carina Horta dirige l’un des trois projets qui seront initialement en magasin. Architecte de 37 ans, il a travaillé dans un magasin de vêtements traditionnels en raison de la crise économique, mais est revenu à son métier de formation. Malgré cela, il a décidé d’ouvrir une entreprise en ligne qui vend des vêtements d’occasion. Dans le magasin COL.ECO, il a fait ses débuts avec un espace physique, réussissant à aligner le projet sur son travail principal, également en raison de la nature collaborative du magasin.

« Nous sommes trois personnes différentes, avec des expériences de vie différentes et nous nous sommes très bien passés. Nous avons des choses à apprendre les unes des autres et nous profitons tous du fait que nous travaillons ensemble », a déclaré Carina Horta à l’agence Lusa, qui espère également que les idées nées là-bas puissent fonctionner, à l’avenir, « ensemble ». C’est cet accent mis sur les synergies qui excite le président de l’APBC. « Le partenariat n’est pas la somme des parties, mais plus que la somme d’entre elles. Autrefois, on disait que le secret était l’âme de l’entreprise. J’ai essayé de le combattre. Pour moi, le partenariat est l’âme de l’entreprise et cette philosophie est attachée à ce projet », a souligné Assunção Ataíde. « Plus nous sommes connectés, plus nous avons de pouvoir », a-t-il souligné.