María García Calderón , magicienne argentine du ballon d’aviron

Le sport argentin a connu la croissance du baseball, une discipline qui a historiquement fourni plusieurs champions du monde, de Santos Belluzzo et Adrián Abadía, en passant par Aarón Sether et Sergio « Gaby » Villegas, à Alfredo Villegas et Federico Isaías, entre autres. Et en ces temps, lorsque la Confédération Argentine de Football a ajouté de plus en plus de participation féminine et a accueilli le premier Tournoi Féminin Argentin à La Pampa, le nom de María Lis García Calderón se démarque, membre du trio de champions dans un événement sans précédent et aussi un protagoniste de réalisations internationales, telles que la médaille d’or des Cinq Jeux panaméricains de 2019.

« Je suis très content, cette compétition est indispensable, c’est notre classement. Il ne fait aucun doute que pour le simple fait qu’en tant que femme, j’ai dû me battre plus que n’importe quel homme pour une place, mais nous avons continué à réaliser des choses importantes; que nous ayons disputé le premier tournoi argentin et que l’équipe nationale nous ait reconnus comme égaux aux hommes est un progrès impressionnant », a commenté Calderon, membre du trio de champions représentant la Fédération métropolitaine, aux côtés de la plus jeune joueuse du tournoi, Lucía Lumini – à peine 18 ans – et Sabrina Andrade.

« Il m’a fallu un certain temps pour me préparer à la compétition après la naissance d’Hilaria (elle n’avait que six mois), et l’inactivité de la pandémie rend cette réussite encore plus précieuse. Et maintenant, je pense déjà à atteindre la Coupe du monde en France, en octobre ; avec l’illusion de gagner l’or, car au tour précédent on a carrément perdu contre la France en finale », a poursuivi le footballeur Platan, spécialiste du cliquet.

« Nous voulons une revanche à la Coupe du monde. Le ballon féminin a des médailles d’or sud-américaines et panaméricaines et nous voulons continuer à marquer l’histoire. Et je suis aussi très fière de la création de la Direction du genre et de la diversité de la Confédération », poursuit la référence au baseball féminin argentin, de « palet ball », comme elle a baptisé l’argot de cette discipline qui est à nouveau présente dans le club. monde comme à tout autre moment et il en résultait de la nostalgie lorsque différentes générations se souvenaient de longs rassemblements et de jeux sur la plage.

Comme le commente Calderon, dans ce premier cadre national des femmes, la Direction du genre et de la diversité a été créée, qui entreprendra deux actions spécifiques simultanément dans un premier temps : à savoir la création d’espaces de formation pour le leadership sur le genre et la planification de nouveaux rôles pour les femmes dans ce sport comme l’arbitrage, la canchera, les délégués, les entraîneurs, entre autres.

Argentino de La Pampa, joué dans le Triket José León Chapartegui du centre Unión Vasca de Macachín, laisse également ces statistiques : il y avait plus de 45 participants, 16 paires de neuf provinces et 20 matchs joués. La médaille d’argent est entre les mains de la Fédération Tucuman, représentée par Cynthia Pinto et Soledad Frías ; et le bronze pour Entre Ríos, aux côtés de Johana Zahir, Melina Spahn et Irina Podversich. Ce sera bientôt au tour des joueurs du CeNAD, où se jouera le Championnat argentin IX Frontón Sub 22, entre le vendredi 27 mai et le dimanche 29 mai.