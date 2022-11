Les pompiers parviennent à empêcher les incendies de se propager dans le sud-ouest de la France

Paris – Les pompiers ont réussi à stopper la propagation d’un important incendie de forêt dans le sud-ouest de la France. En tant que tel, les autorités pourraient rouvrir des sections d’autoroutes locales juste à temps pour un week-end chargé, rapporte Reuters.

« Le feu ne s’est pas développé la nuit grâce à la répartition importante des ressources », a déclaré aujourd’hui le préfet local sur Twitter. Des pompiers de différentes régions d’Europe sont arrivés dans le département de la Gironde touché depuis mardi.

Les incendies, qui ces derniers jours ont été alimentés par des vents et des températures atteignant 40 degrés Celsius, ont déplacé environ 10 000 personnes. Dans le même temps, le sud-ouest de la France était déjà en proie à des incendies en juillet, lorsqu’ils ont brûlé plus de 20 000 hectares de forêt et forcé l’évacuation temporaire de près de 40 000 habitants locaux.

Des vagues de chaleur successives ont déclenché des incendies de forêt à travers l’Europe cet été, attirant l’attention sur les risques du changement climatique. Cependant, selon les prévisions météorologiques, un orage devrait traverser la France cette nuit, ce qui fera baisser les températures et éventuellement aider les pompiers. Plus d’un millier d’entre eux ont combattu les incendies de Gironde et des centaines de camarades d’autres pays européens les ont aidés.

Des centaines de pompiers continuent de combattre un autre incendie plus au nord en Bretagne, où l’incendie a brûlé 400 hectares de végétation. Dans la partie orientale du Jura français, plus de 500 hectares de forêt ont brûlé.

Au total, les incendies en France ont détruit cette année plus de 60.000 hectares de végétation, soit six fois la moyenne annuelle de 2006 à 2021, selon les données du système d’information européen EFFIS.