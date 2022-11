Koukalov & Konen : Une vraie menace que Andrej Babi va gagner. Et ce sera surtout une punition pour lui

Pour moi-même Cochon Andrej veut-il être président et l’appréciera-t-il du tout? Les raisons de cette nomination sont assez claires. Election, et peu importe comment, il la considérait comme un sport. Il a besoin de séduire, il a besoin de voler, il a besoin de médias et de polémiques, qu’il choisira toujours. Il se délectait des ténèbres et de son âme aussi, l’idée qu’il siège à la Chambre des députés pendant des années est tolérable pour certains, Andrej Babi veut de l’action et le plus proche est cette élection. Les partis parlementaires sont loin, et simplement s’asseoir et attendre que les partis politiques s’effondrent d’eux-mêmes est un résultat incontrôlable.

Sa motivation est claire, il a besoin de faire la une des journaux et de garder le contact avec le public, il a besoin de voyager parmi les gens et d’entretenir son image de leader. Le lendemain de l’annonce des nominations, les réseaux sociaux sont devenus fous La République tchèque n’a pas produit un chiffre plus fort au cours des dix dernières années, ce qui est un fait très triste, car jusqu’à présent, l’élection a consisté à battre Babie et à le laisser vous emmener sur Mars. Les besoins des électeurs et des programmes sont complètement oubliés et même les politiciens eux-mêmes ne sont pas intéressés.

Certes, son entrée dans le clan présidentiel menaçait sa compagne, Je n’ai pas de rivaux adéquats, contre eux se trouvent des sommités de Twitter qui se sont conçues pour les riches stupides, qui aspirent à ce que leur construction gagne, et en récompense, ils recevront la chaleur de la ville, des conseillers et des éditeurs. La situation avec Zeman et Draho se répète, quand le spectre intellectuel avec la retraite fait des marionnettes politiques stupides pleines d’idoles en quelque sorte, et la coalition gouvernementale actuelle n’arrive pas à convaincre quiconque veut s’y mettre de ne pas avoir Wikipédia et sur leurs tombes il est écrit : Il a battu ma grand-mère. Ils reçoivent des informations de l’un des côtés du gouvernement selon lesquelles le combat final de Milo Vystril avec le secrétaire de Babia devrait être une sorte de test décisif, tout comme l’approbation de Babia, même lorsque Milo Vystril l’emporte sur Jana Nagyová. cela a en fait empêché Vysril d’autres élections, et c’est pourquoi la proposition selon laquelle Vysril devrait être candidat à la coalition du parti a été rejetée.