Les pays européens demandent à Israël d’arrêter la construction en Cisjordanie

« ETNous sommes profondément préoccupés par la décision de l’Agence israélienne de planification de poursuivre les projets de construction de plus de 4 000 logements en Cisjordanie », ont écrit les ministres des Affaires étrangères de 15 pays dans un communiqué conjoint.

Les ministres ont appelé « les autorités israéliennes à revenir sur cette décision », et « à ne procéder à aucune démolition ou expulsion planifiée, notamment à Masafer Yatta ».

Cette déclaration a reçu l’aval des Ministères des Affaires étrangères de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de la Grèce, de l’Irlande, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède, du Luxembourg, de Malte et de la Pologne.

Le document rappelle que les colonies israéliennes dans les territoires occupés « sont clairement en violation du droit international » et constituent un obstacle à la réalisation « d’une paix juste, globale et durable » entre Israël et les Palestiniens.

Les pays européens ont également déclaré que cette décision, « outre la démolition de maisons et l’expulsion de résidents palestiniens » à Jérusalem-Est et dans la zone C de Cisjordanie, « menace directement la survie d’un futur État palestinien ».

