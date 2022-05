Les pays du G7 imposent de nouvelles sanctions à la Russie – TOP ONLINE

Les chefs de gouvernement du G7 se sont déjà entretenus avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lors d’une conférence de transition. Selon le gouvernement américain, les mesures punitives visent, entre autres, l’important secteur énergétique de la Russie.

L’OTAN affirme que les États-Unis, le Canada, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et l’Allemagne ainsi que le Japon font partie des sept principales nations industrielles démocratiques. Dans une déclaration commune, les pays du G7 ont annoncé un soutien supplémentaire à l’Ukraine et condamné la Russie. « Nous sommes consternés par les pertes en vies humaines, les atteintes aux droits de l’homme et la dévastation causée par les actions de la Russie en Ukraine. »

La Maison Blanche a annoncé que tous les pays du G7 se sont engagés dimanche à éliminer ou à interdire les importations de pétrole russe – les États-Unis eux-mêmes ont imposé une interdiction d’importation correspondante. À Bruxelles, les pays de l’Union européenne négocient également un embargo pétrolier contre la Russie et d’autres mesures punitives. Récemment, des différends ont eu lieu au sujet d’exemptions d’interdiction d’importation pour des pays comme la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Bulgarie. Les discussions à ce sujet devraient se poursuivre la semaine prochaine.

Un responsable américain a également annoncé l’interdiction de fournir des services aux entreprises ou aux particuliers en Russie. Les services en comptabilité, gestion, conseil ou marketing sont concernés. Les États-Unis imposeront également des sanctions à trois grandes chaînes de télévision contrôlées directement ou indirectement par le gouvernement du président Vladimir Poutine : Pervy Kanal. Rossiya-1 et NTV. Les commandes publicitaires des États-Unis ne peuvent pas être passées avec ces » entonnoirs cremlin « , et la technologie américaine ne doit pas non plus être fournie pour la diffusion.

Le responsable américain a déclaré que les États-Unis resserreraient encore leurs contrôles à l’exportation pour saper l’effort de guerre de la Russie. Les produits du bois, la machinerie industrielle et les véhicules de débroussaillage sont touchés. En outre, des sanctions seront imposées aux dirigeants des plus grandes et troisièmes banques russes, Sberbank et Gazprombank. « Le message est que si l’invasion de Poutine continue, il n’y aura pas de refuge pour l’économie russe. » D’autres pays du G7 ont annoncé des actions similaires dans le domaine des services aux entreprises et contre les banques russes ainsi que la propagande et la désinformation russes.

La Maison Blanche a déclaré: « Nos sanctions sans précédent ont pesé lourdement sur l’économie russe ». Les contrôles à l’exportation couperaient la Russie des technologies essentielles. « La guerre de Poutine devrait annuler les gains économiques des 15 dernières années en Russie. » Deux importantes usines de chars russes ont cessé de fonctionner en raison d’une pénurie de composants étrangers. Près de 1000 entreprises ont quitté la Russie. « Poutine n’a pas atteint son objectif militaire initial de dominer l’Ukraine – mais il a fait de la Russie un paria mondial. »

En raison de la guerre d’agression de la Russie, les pays occidentaux ont imposé des sanctions sévères à la Russie. L’Allemagne occupe actuellement la présidence du G7 et accueille le prochain sommet du groupe en Bavière fin juin.