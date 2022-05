Cela ne doit pas gâcher l’histoire héroïque. Comment la Russie a caché le pacte avec Hitler

Vous pouvez également écouter l’article en version audio.

Le défilé militaire de lundi sur la Place Rouge de Moscou devrait officiellement donner l’impression qu’il s’agissait avant tout d’une célébration de la victoire sur le nazisme. Mais ce n’est pas tout à fait vrai. Avec un défilé spectaculaire, le Kremlin a tenté de montrer sa force avant de poursuivre les combats en Ukraine.

Cependant, l’idée que la commémoration du 9 mai soit officiellement liée à la fin de la Seconde Guerre mondiale est également fausse. En fait, la Russie ne célèbre pas la fin du conflit mondial qui a éclaté en septembre 1939 et a duré plus de six ans. Ils ont chanté leur propre héros, appelé la Grande Guerre patriotique, qui a commencé avec l’invasion de l’Union soviétique en juin 1941.

Un tel « rétrécissement » des événements historiques n’était pas sans but du côté russe. Entre autres choses, il a permis à ses propagandistes d’éviter l’épineuse question de la manière dont l’Union soviétique a coopéré avec l’Allemagne nazie entre 1939 et 1941, ce qui lui a valu d’occuper plusieurs pays d’Europe de l’Est.

La base de cette coopération était le pacte de non-agression germano-soviétique d’août 1939, connu sous le nom de pacte Molotov-Ribentrop – du nom des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Dans un amendement secret, Berlin et Moscou ont convenu de partager leur influence principalement en Pologne et dans les pays baltes.

En conséquence, l’Union soviétique a rejoint la guerre contre la Pologne, occupant sa moitié orientale et occupant l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Grâce au traité, Staline a également forcé l’extradition de la Bessarabie en Roumanie, qui coïncidait en grande partie avec le territoire de l’actuelle Moldavie. Toutes ces régions Moscou a rapidement rejoint l’Union soviétique.

L’attaque contre la Finlande était bien connue, où l’armée soviétique a fait face à une résistance acharnée. Selon le traité de paix de mars 1940, la Finlande devait renoncer à une partie de son territoire, mais conserver son indépendance.

Grâce au pacte Molotov-Ribentrop, l’Allemagne et l’Union soviétique ont également approfondi leurs liens économiques. Le siège international du Parti communiste à Moscou, le Komintern, a mis un terme à la rhétorique antinazie qui avait prévalu dans les années 1930 et a commencé à interpréter les guerres en Europe comme une conséquence de la politique des États capitalistes.

Le contenu du traité secret a été officiellement révélé trois ans après la guerre, lors de sa publication par les États-Unis. Cependant, l’Union soviétique a nié avec véhémence son existence. Il n’a même pas reconnu le massacre de Katyn, l’exécution de milliers de prisonniers polonais en 1940. Dans les pays communistes, toute cette étape de compromission de l’histoire soviétique est restée silencieuse et déformée jusqu’à la fin des années 1980.

Histoire dans la région de Poutine

Une nouvelle vague d’interprétations erronées de la période de coopération soviéto-nazie a émergé sous l’administration actuelle du président russe Vladimir Poutine. Sous ses encouragements, l’État a commencé à soutenir fermement la vénération inconditionnelle de la guerre et le succès du régime communiste. Paradoxalement, sous le slogan « interdit de falsifier l’histoire ».

Initialement, les efforts de Poutine pour assurer l’interprétation « correcte » de l’histoire russe se limitaient à des formes de régulation politique. En 2009, il a chargé une commission présidentielle « de combattre les tentatives de falsification de l’histoire aux dépens des intérêts russes ». Sur les vingt-huit membres, seuls deux sont des historiens, dominés par des cadres dirigeants, dont des chefs d’état-major ou des agents de la sécurité secrète.

Après trois ans, la commission s’est discrètement dissoute et la loi a été mieux appliquée pour faire respecter le récit souhaité.

En 2014, un article sur la « réhabilitation du nazisme » a été ajouté au Code pénal russe, qui interdit « la diffusion publique de fausses informations intentionnelles sur les activités de l’Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale ».

L’année dernière, la Douma russe a interdit les comparaisons entre l’Union soviétique et l’Allemagne nazie. Le rôle important de la « mission humanitaire » de l’Union soviétique dans la libération des pays européens ne doit pas non plus être remis en question. Selon l’expéditeur principal, Jelena Jampolskaya, membre du parti Russie unie de Poutine, les pays occidentaux se sont « accrochés » à la victoire soviétique et ont tenté de la minimiser.

Depuis 2020, la promotion de la version officielle de l’histoire est inscrite dans la constitution russe. « La Fédération de Russie respecte la mémoire des défenseurs du pays et assure la protection des vérités historiques. Il n’est pas permis de réduire l’importance des actes héroïques dans la défense de la patrie. » se lever dans l’acte.

Méthode de manipulation

Étant donné que la Russie a spécifiquement manipulé l’interprétation de la période de près de deux ans qui a précédé la guerre patriotique, quatre études de cas étudesdéveloppé en 2020 par le Centre OTAN pour les communications stratégiques (Stratcom) basé en Lettonie.

Par exemple, les chercheurs polonais Ieva Palaszova et Malgorzata Zawadska, qui ont étudié l’interprétation russe de l’invasion soviétique de la Pologne le 17 septembre 1939, ont distingué au total cinq façons dont la Russie a sous-estimé l’invasion.

Une stratégie consistait à éviter les problèmes de coopération avec le régime nazi et l’invasion soviétique, et à inonder la zone d’autres informations. L’un des écrivains russes les plus célèbres dans son domaine, l’ancien ministre de la Culture Vladimir Medinsky, a « sauté » l’invasion de la Pologne et en 1939 n’est entré qu’en guerre avec la Finlande. Au lieu de cela, il a décrit la Pologne comme l’agresseur qui, grâce aux accords de Munich, a capturé une partie de Cieszyn aux dépens de la Tchécoslovaquie en 1938.

Une autre approche est basée sur la campagne ex-soviétique qui était en fait une « campagne de libération » contre la Pologne. La propagande soviétique soulignait que le gouvernement polonais était tombé et que l’Union soviétique était donc obligée de prendre des mesures pour protéger la population ukrainienne et biélorusse à l’est de ce qui était alors la Pologne.