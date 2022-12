Les pays de l’UE n’approuvent pas l’argent pour l’Ukraine, Orbán est le seul à bloquer le prêt

Déjà en octobre, les pays européens avaient promis à l’Ukraine dix-huit milliards d’euros pour l’opération du pays l’année prochaine. Mais après plus de deux mois, les ministres des Finances du vingt-septième n’ont pas obtenu l’approbation unanime nécessaire. Un accord sur un prêt de près de 440 milliards de couronnes, dont un pays luttant contre l’agression russe a besoin pour payer les salaires des médecins et des retraités, a été bloqué par la Hongrie lors d’une réunion à Bruxelles.

Dans les semaines qui ont précédé une réunion des chefs du Trésor de l’UE, des représentants du gouvernement hongrois ont affirmé que la Hongrie était disposée à prêter à l’Ukraine elle-même, mais n’était pas d’accord avec la dette partagée de l’union. Ni la présidence tchèque ni l’intervention ad hoc au plus haut niveau politique n’ont réussi à écraser les protestations hongroises. Mardi, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron ont brièvement rencontré Viktor Orbán en marge d’un sommet avec les pays des Balkans à Tirana sur les finances de l’Ukraine.

L’Ukraine reste donc sans contribution européenne à son budget pour l’année prochaine. L’Union européenne et les États-Unis ont accepté, chaque allié envoyant un montant égal à Kiev à partir de janvier 2023. Alors que les États-Unis ont convenu de leur part, l’Europe ne l’a pas fait.

Les Tchèques, qui dirigent l’UE, ont identifié à plusieurs reprises un accord d’aide à l’Ukraine comme leur priorité absolue. Mais le chef du Trésor tchèque n’a pas vu le dénouement de mardi comme un échec. « Je considérerai cela comme un échec si nous ne pouvons pas envoyer 18 milliards d’euros à l’Ukraine en janvier. Mais je suis sûr que nous trouverons une solution », a déclaré Zbyněk Stanjura (ODS) aux journalistes à Bruxelles. Il a présidé le débat des ministres des finances de l’UE.

Stanjura fonde son optimisme sur ce qu’il appelle un « paquet » de plusieurs décisions interdépendantes. La Hongrie fait face à plusieurs décisions d’autres membres de l’UE en raison de la corruption dans le pays et de l’abus des subventions de l’UE par le gouvernement de Viktor Orbán et son peuple. D’une part, les États membres devront dépenser six milliards d’euros pour la Hongrie à partir de plans de relance jusqu’ici bloqués après la pandémie, d’autre part, le pays devra prélever 7,5 milliards d’autres fonds de l’UE en guise de punition pour avoir violé le des principes. dispositions légales.

Stanjura: Si quelqu’un de l’ODS a défendu Orbán, c’était avant l’invasion

Le gouvernement Orbán soutient la libération de milliards de dollars de la pandémie et souhaite en même temps réduire autant que possible les sanctions en raison des restrictions imposées aux tribunaux indépendants et aux autres piliers de l’État de droit. L’aide à l’Ukraine – ainsi que l’ancien accord sur les impôts minimums pour les entreprises multinationales – a été prise en otage car l’unanimité est nécessaire.

Alors que la Hongrie a tenté de se conformer au moins partiellement aux critiques de Bruxelles ces dernières semaines et de renforcer, par exemple, ses enquêtes sur la corruption dans le pays, Stanjura et d’autres ministres ont convenu de donner au pays quelques jours supplémentaires pour rectifier. Cela permettra au reste des membres de l’UE d’assouplir les sanctions contre la Hongrie et au gouvernement Orbán de cesser de bloquer de l’argent pour l’Ukraine.

« Nous avons demandé à la Commission européenne de mettre à jour l’évaluation des réformes de la Hongrie afin que nous puissions prendre une décision dans les prochains jours », a déclaré Stanjura. « Et nous accepterons le plan A, à savoir des prêts à l’Ukraine et d’autres choses, ou le plan B », a-t-il ajouté. Dans le même temps, il a appelé les prêts à l’Ukraine individuellement des vingt-six États, et non ensemble de l’UE, plan B.

Le chef du Trésor du pays a nié qu’Orbán extorquait l’ensemble de l’UE. « Ce serait du chantage si nous faisions des concessions dans certaines politiques de valeur. Et cela ne s’est pas produit », affirme Stanjura. Dans le même temps, le chef adjoint de l’ODS a rejeté la responsabilité partagée de son parti pour Orbán, que de nombreux politiciens tchèques ont longtemps défendu contre le reste de l’Union européenne.

« Si quelqu’un de l’ODS a défendu Orbán, c’était avant l’invasion », explique Stanjura. « En dehors de cela, une chose est sa rhétorique à la maison, une autre chose est qu’il soutient tous les paquets de sanctions contre la Russie. Je ne me sens aucune responsabilité ici. »

Vidéo : Kolaja dit qu’il ne coopère pas avec les néo-fascistes. Autocollant déplacé, Decroix défie (24/10/2022)