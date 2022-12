Il s’appelle Livakovic. Le gardien « inconnu » qui a balayé le Brésil

Avant le Qatar, vous auriez du mal à parier avec lui.

Avant le championnat, le gardien croate méconnu Livakovič avait déjà impressionné en huitièmes de finale contre le Japon. Vendredi, en quart de finale face à un Brésil solide, il a ensuite réalisé de beaux arrêts. A la 90e minute, il a clôturé Neymar, puis Paqueta. Dans le prolongement Fred.

Il a également arrêté les efforts de Rodrygo lors des tirs au but, renvoyant ainsi à la maison les plus grands favoris de la Coupe du monde.

Le fait qu’il soit le premier gardien de but à effectuer 10 arrêts dans un match de la Coupe du monde 2022 montre également à quel point il joue un rôle important. Mais il a sa propre logique. Le Croate a une bonne école et de bons modèles. À l’heure actuelle, son équipe est le plus grand spécialiste de la victoire en Coupe du monde après les tirs au but.

Cependant, Livakovič n’était pas l’un des gardiens d’élite du monde avant le championnat. Le Croate plutôt discret et banal ne s’était pas du tout fait remarquer jusqu’à présent. Il a également une taille de gardien de but très normale – 187 cm. Rien contre le Dinamo Zagreb, mais on ne peut pas comparer le championnat croate avec l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne ou l’Italie.

Né à Zadar, joueur de Zagreb

Bien que né à Zadar, il n’a jamais été attrapé professionnellement ailleurs qu’à Zagreb. Au cours de la saison 2012-13, il a débuté en tant que joueur numéro deux de la première ligue NK Zagreb. Il a fait ses débuts dans sa première année, quand il a joué tous les matchs avec HNK Cibalia. Il a concédé un but et son équipe a perdu 0:1. Livakovič est rapidement devenu le numéro un du club et a disputé un total de 104 matchs de championnat en quatre saisons.

Au début de la saison 2016-17, il a rejoint le club croate premium Dinamo Zagreb. À l’automne, il est ensuite apparu en UEFA Champions League lors d’une défaite 1-0 à domicile contre Séville. Puis, en équipe nationale, lors du match contre le Chili, il s’est brûlé pour la première et dernière fois depuis longtemps aux tirs au but.

Bientôt, cependant, il a commencé à être considéré comme un spécialiste des pénalités. Livakovič a converti un penalty lors des éliminatoires de la Ligue des champions 2020 contre le CFR Cluj. Lors de la séance de tirs au but suivante, il a éliminé un autre penalty et grâce à cela, le Dinamo s’est qualifié pour le troisième tour de qualification.

Il a également été félicité pour sa performance lors de la phase de groupes de la Ligue Europa 2020-2021 , où il n’a concédé qu’un seul but en cinq matches et a conduit le Dinamo à la première place du groupe.

Patron des pénalités

Il aimerait peut-être encore plus la punition. Il a également notamment sauvé le penalty de Steven Berghuis lors du match nul 0-0 du Dinamo avec Feyenoord à l’automne 2020. En mars 2021, en huitièmes de finale de la Ligue Europa contre Tottenham Hotspur, Livaković a sauvé le tir de Harry Kane. Il a sauvé 3-0 pour le Dinamo, menant le club à une victoire cumulée 3-2 et au tout premier quart de finale de la Ligue Europa de son histoire.

Au niveau international, il a été mentionné pour la première fois lorsqu’il a été nommé dans l’équipe de Croatie pour la Coupe du monde en Russie en mai 2018. Il a finalement fait partie de l’équipe qui a terminé deuxième après avoir perdu en finale contre la France. Mais seulement une partie de celui-ci.

Le temps n’est pas encore venu. Il n’est arrivé qu’après une performance décevante de l’ancien numéro un croate, Lovre Kalinić. Livakovič l’a représenté pour la campagne de qualification de l’UEFA Euro 2020.

De tout cela, vous pouvez voir que Livakovič n’est pas mauvais, mais il n’a sauté parmi la véritable élite qu’au championnat du Qatar. Ce n’est pas pour rien qu’on dit que certaines personnes grandissent avec des devoirs.

Cela a commencé en huitièmes de finale contre le Japon. Il a sauvé trois pénalités lors de la fusillade, aidant son équipe à se qualifier pour les quarts de finale et a été nommé homme du match pour cela. Après Ricardo en 2006 et son compatriote Danijel Subašić en 2018, il est devenu le troisième gardien à marquer trois buts lors d’une séance de tirs au but en Coupe du monde.

Le garçon légèrement saillant n’a jamais été dans le besoin. Son père Zdravko est secrétaire d’État au ministère croate des Affaires maritimes, des Transports et des Infrastructures. Sa mère Manuela est une parente du célèbre footballeur yougoslave Josip Skoblar, l’un des meilleurs attaquants de l’époque.

Soit dit en passant, Dominik a des modèles exemplaires – son compatriote Danijel Subašić, le gardien de l’AC Monaco, qui a apporté l’argent à la Croatie lors de la Coupe du monde 2018, le grand David de Gea de Manchester United et enfin Iker Casillas, le champion du monde de Espagne à partir de 2010 .