« Les opposants aux idées sont des perdants. » Il y a 45 ans, les communistes lançaient une campagne médiatique contre les chartistes – T24 – Czech Television

« Dans sa lutte violente contre le progrès, la réaction internationale essaie de créer l’apparence d’un large front antisocialiste, dans lequel elle cherche à amener, en plus des traîtres déclarés, des individus et des groupes fluctuants et désorientants, (…) et séduisants. (…) Il s’agit notamment d’une brochure récente, appelée Charte 77, qui a été soumise par un groupe de personnes de la bourgeoisie réactionnaire tchécoslovaque en faillite ainsi que des organisateurs de la contre-révolution de 1968 en faillite qui a été soumise à certains organismes occidentaux à la demande des anticommunistes. et le quartier général sioniste », a écrit le 12 janvier 1977.

« En réponse à la publication de la Charte en Occident ainsi qu’aux arrestations de Václav Havel et Pavel Landovsk la veille, diverses initiatives de soutien ont commencé à voir le jour à l’étranger. En France, grâce aux activités de Pavel Tigrid et de son épouse Ivana, un comité de soutien à la Charte 77 a été formé, dans lequel se sont inscrits plusieurs lauréats du prix Nobel, ainsi que des dissidents soviétiques et des dizaines d’autres personnalités importantes. il était impossible pour les Tchécoslovaques d’être emprisonnés pour avoir signé des pétitions », explique Schovánek.

Cette vive réaction des milieux communistes a été déclenchée par la publication simultanée du texte de la Charte dans les médias occidentaux, qui a eu lieu quelques jours plus tôt – le 7 janvier 1977. Toute l’initiative n’était plus seulement une « question nationale », mais des journalistes et hommes politiques étrangers s’y intéressent. Et, bien sûr, une telle attention non désirée dérangeait les communistes tchécoslovaques.

« La Charte 77 est la première initiative pour unir les catholiques, les ex-communistes et diverses personnes qui sont prêtes à dénoncer la normalisation. C’est ce que le régime considère à juste titre comme très dangereux pour lui-même, et c’est pourquoi la presse du régime a lancé une campagne très haineuse. campagne contre les signataires », explique le chercheur Radek Schovánek du Musée de la mémoire XX. siècle.

Il précise que le soutien de l’Occident n’est pas seulement moral et symbolique. « L’assistance financière et technique circule également ici. Des photocopieurs et de l’argent ont été apportés ici pour leurs avocats jugés pour activités d’opposition – par exemple, ceux du Comité pour la défense des personnes injustement accusées », a ajouté le chercheur. Et c’est cette préoccupation occidentale qui, selon les historiens, a sauvé la vie imaginaire. de la Charte non seulement, mais aussi ses signataires, dont les procès et les emprisonnements ont été suivis par les médias occidentaux et exilés.

Le fait que les communistes aient été poussés par l’attention étrangère à la réaction irritante du public n’est pas seulement démontré par le fait que le texte Les perdus et les autoproclamés est paru moins d’une semaine après la publication de la Charte dans un quotidien international. Mais aussi le fait que la Sûreté de l’État soit au courant de la préparation des documents et de la collecte des signatures de consentement depuis son début fin novembre 1976. Et selon Schovánek, cinq agents actifs du StB figuraient parmi les 262 premiers signataires. Les communistes ont l’information, mais seul l’intérêt international les mobilise pour l’action publique.

Les artistes se définissent contre quelque chose qu’ils ne peuvent pas savoir « légalement »

Cependant, l’article de Rudé právo ne met pas fin à la campagne de diffamation, il s’agit plutôt d’un prélude. Le 28 janvier de la même année, des artistes tchèques du cinéma et du théâtre se sont réunis au Théâtre national pour manifester leur opposition au document de la Charte et à ses signataires sous contrôle communiste.

Un événement similaire s’est produit le 4 février, où les musiciens se sont à nouveau rencontrés sur le même sujet au Music Theater de l’époque. Le résultat était les signatures des participants des deux groupes sous le document Pour de nouvelles actions créatives au nom du socialisme et de la paix, qui fut plus tard connu sous le nom d’Antichart. Dans les jours suivants, la signature a été rééditée dans Rudé právo.

Malgré des tentatives relativement importantes de critiquer le texte des documents relatifs aux droits de l’homme, un fait est intéressant. Ce que les politiciens, les journalistes et les artistes critiquent spécifiquement, ils « ne peuvent » pas le savoir officiellement. Le texte de la Charte 77, mais aussi ses extraits, n’a été publié officiellement en Tchécoslovaquie qu’en 1989. Bien qu’il ne soit pas difficile de l’obtenir par d’autres moyens.