Actualités de France et de la Région

Francana et Fluminense lors du match à Matão ce mercredi après-midi

Francana s’est inclinée 3-1 face à Fluminense ce mercredi 12, au stade Hudson Buck Ferreira, à Matão, pour les huitièmes de finale aller de la Coupe de football junior de São Paulo 2022.

Avec ce résultat, Veterana a été éliminé de la compétition, faisant ses adieux à Copanha au même moment en 2020. L’année dernière, la compétition n’a pas eu lieu en raison de la pandémie.

Fluminense a marqué le premier but grâce à John Kennedy, à la 7e minute. Francana avait peu de possession et a à peine nui au but de Carioca. La meilleure occasion est venue à la 30e minute sur corner, avec une tête de Pedro Policarpo. Le ballon a touché le poteau droit de Thiago Gonalves. Malgré le volume de jeu de Fluminense, la première mi-temps s’est terminée sur un score minimum pour les garçons de Xerém.

Au début de la seconde mi-temps, à la 9e minute, Fluminense a ajouté le score. Matheus Martins a tiré un coup franc dans la surface et John Kennedy a marqué au fond des filets. Wallace était en position de hors-jeu et visait le ballon, même si le but a été confirmé. Francana a chuté à la 14e minute, avec un but de Vitor Mendonça, donnant de l’espoir à la foule émeraude. Mais à la 25e minute, Matheus Martins a gagné dans la défense de Veterana et a mis le ballon entre les jambes de Marquinhos, scellant le score.

Le conseil d’administration de Francana a considéré le travail de la commission technique et des joueurs comme une chose positive, car l’équipe a été formée quelques mois avant la compétition.

pont noir

Ponte Preta, classé premier du groupe 5, affronte Jacuipense ce mercredi, à 20h, à Lanchão, à Franca. Celui qui gagnera affrontera Fluminense lui-même, après la Coupe.