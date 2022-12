Les médias français ont battu Messi. Ils disent que ça pollue l’environnement

Le parcours de Lionel Messi n’est pas entièrement écolo. Selon le journal français L’Équipe, les avions privés argentins consomment autant d’émissions de carbone que les citoyens français consomment l’été depuis 150 ans.

Seul L’Équipe il a également proposé une liste des vols de Lionel Messi. Du 1er juin au 31 août, le footballeur star du Paris Saint-Germain a effectué un total de 52 vols.

L’Argentin de 35 ans utilise souvent son jet privé pour se rendre dans son pays natal pendant l’été. Sa liste de vols comprend également des trajets vers Miami, New York et des vols courts sur les routes parisiennes. – Barcelone, ​​​​à savoir dans la ville catalane où il a passé la majeure partie de sa carrière de footballeur.

Le jet privé de Lionel Messi a effectué 52 vols du 1er juin au 31 août, dont 30 intercontinentaux et 14 transatlantiques.@lequipe estime que les avions de Messi émettent autant de carbone en 3 mois que la moyenne. Citoyen français âgé de plus de 150 ans. pic.twitter.com/9PeKxUdf0A – Zach Lowy (@ZachLowy) 30 septembre 2022

Au total, Lionel Messi est censé libérer 1 502 tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère en trois mois, qui, selon les statistiques publiées, seront consommées par le citoyen français moyen dans 150 ans extraordinaires.

Lionel Messi en est à sa deuxième saison chez les géants parisiens. En plus de cela, il est entré dans l’année en bien meilleure forme et a réussi à marquer quatre buts et à aider sept buts en huit matchs de championnat. Il a également marqué en Ligue des champions contre Maccabi Haifa, a battu deux records de cette compétition millionnaire. Il est devenu le premier joueur à marquer contre 39 équipes différentes dans la compétition et a également réussi à marquer en 18 saisons consécutives.



Lionel Messi ne fait pas partie des 30 joueurs nominés pour le Ballon d’Or de cette année :

