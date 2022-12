Commandez des cadeaux de Noël via Wolt – rapidement et directement sous le sapin | Entreprise | Nouvelles | Potins de Pilsen

Noël devrait être une fête de paix et de prospérité. Cependant, cela est souvent en décalage avec les grands magasins surpeuplés et la frénésie des achats adventistes. Déjà l’année dernière, la plupart des Tchèques prévoyaient de commander certains de leurs cadeaux de Noël en ligne. Cette année, leur nombre pourrait encore augmenter quand ils savent que cela peut se faire rapidement, facilement et avec Wolt, cela a prouvé au fil des années. Cette startup finlandaise populaire distribue également aux détaillants de Pilsen.

Wolt en bref, ne plus se contenter de proposer la livraison de nourriture depuis les restaurants. Dans son portefeuille d’expédition, vous trouverez également une sélection de cosmétiques sélectionnés, d’accessoires pour la maison et de snacks – des cadeaux idéaux. Tout cela en quelques dizaines de minutes de la commande à la porte, ou juste sous le sapin. Les coursiers livrent même le jour de Noël, à une heure de l’après-midi.

Achat rapide de planches de Noël

Wolt vous sauvera, que vous ayez commandé un cadeau de dernière minute ou que vous souhaitiez simplement l’avoir à la maison le plus tôt possible et que vous ne vous inquiétiez que des bonbons et des contes de fées. Grâce à l’expansion progressive de la collection, la livraison rapide de Wolt peut également vous faire économiser un menu de vacances de dernière minute. Si vous avez oublié d’acheter, par exemple, du lait pour Noël, du vin pour des toasts ou des saucisses pour une assiette, vous apprécierez certainement les offres d’aliments biologiques de Pilsen Žabek ou BIOLOGICO et leur livraison moyenne en 25 minutes.

La section « boutique » du site Web de Wolt propose d’autres opportunités de Noël. Dans le même temps, l’entreprise soutient principalement les fournisseurs locaux et les vendeurs tchèques. La preuve en est la boulangerie familiale Bayer de Pilsen, avec près de cent ans de tradition.

Cadeau pour la beauté

Vous pouvez trouver plusieurs opportunités de Noël dans la section pharmacie. La pharmacie naturelle de Havlík avec des cosmétiques BIO et de longues traditions offre une large gamme de cadeaux potentiels. Vous pouvez composer des forfaits à partir de ses différentes offres – par exemple, avec des produits spéciaux d’hiver à effet anti-âge, pour les soins quotidiens, pour les jeunes femmes et leurs grands-mères. Vous pouvez avoir tout cela à la maison dans les 30 minutes suivant la commande.

Design unique

Vous pouvez également trouver des articles originaux et de haute qualité dans l’onglet design de Vigvam. Vous pouvez commander des cadeaux pour les plus petits à la boutique : vous trouverez des articles pour les bébés et les tout-petits, mais aussi des jouets pour les plus grands et des décorations en lin pour les chambres.

Accessoires pour une maison confortable

Si vous ne savez toujours pas quoi faire, misez sur les classiques éprouvés des cadeaux – les fleurs et tout ce qui les entoure. Par exemple, vous pouvez commander un bouquet de la Flower Gallery et un paquet cadeau de Květin Milt.

Un cadeau pour les gourmands

Enfin, chez Wolt, vous trouverez également des plats de qualité qui ne vexeront personne à Noël. De tels exemples incluent les vins français de Na Břehu Rhône ou l’excellent café de VitalFresh.

Quelque chose pour les animaux de compagnie

Cependant, nous ne devons pas non plus oublier nos animaux de compagnie à Noël. Ils peuvent également flairer quelque chose sous l’arbre – par exemple, de la nourriture suédoise super premium pour chiens et chats de Husse ou d’autres friandises et shampooings spéciaux de Pet Center.

Alors quoi encore?

Une opportunité de Noël très pratique consiste à acheter des chèques-cadeaux chez Wolt. Vous offrez tout en un : petit-déjeuner au lit, déjeuner sans souci et dîner romantique dans le confort de votre maison. Wolt crédit sous le sapin ne plaira qu’à tout le monde. Et le destinataire peut également choisir comment utiliser la carte chargée.

Il y a donc plus qu’assez de choix. Quoi que vous choisissiez, profitez de l’Avent en toute tranquillité, sans le stress des achats inutiles !