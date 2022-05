Les manifestations du 1er mai en France ont conduit à l’arrestation de plus de 50 personnes

Quelque 250 rassemblements ont eu lieu à Paris et dans d’autres villes, dont Lille, Nantes, Toulouse et Marseille.

Des « Black Blocks » anarchistes ont pillé un restaurant McDonald’s sur la place Léon Blum et détruit plusieurs agents immobiliers, brisé des vitres et brûlé des poubelles.

Le coût de la vie est un thème clé de la campagne électorale présidentielle et semble être tout aussi important avant les élections législatives de juin que le parti de Macron et ses alliés doivent gagner pour mettre en œuvre des politiques favorables aux entreprises, notamment le relèvement de l’âge de la retraite de 65 à 62 ans. de nombreuses années.

Macron a remporté un nouveau mandat présidentiel de cinq ans après avoir battu sa rivale d’extrême droite Marine Le Pen au deuxième tour dimanche dernier.

Le leader de gauche Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour de l’élection présidentielle, a participé à la marche parisienne.

« Nous ne ferons aucune concession sur la retraite », a déclaré Melenchon avant le début de la marche.

Contrairement aux années précédentes, Marine Le Pen n’a pas déposé de gerbe à Paris sur les statues de Jeanne ou d’Arc, que le parti utilisait comme symboles nationalistes.

Il a été remplacé par le président par intérim Jordan Bardella, qui a déclaré que Le Pen se préparait aux élections législatives.

Le Pen a exhorté les électeurs, dans un message vidéo, à élire le plus de députés possible en juin afin qu’il puisse « protéger le pouvoir d’achat » et empêcher Macron d’entreprendre « un projet dangereux pour la France et les Français ». .

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin.