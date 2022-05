Les célébrations du 1er mai en République tchèque ont été calmes et des arrestations ont été effectuées dans le monde entier lors de manifestations

Prague – La célébration de cette journée le 1er mai, une fête du travail et de l’amour, se déroule en République tchèque dans l’esprit des rassemblements politiques, des pique-niques ou des défilés de majáles. Des communistes ou des jeunes sympathisants du CSSD et des Verts se sont réunis à Prague à cette occasion, l’événement était également organisé par des anarchistes et la coalition gouvernementale mixte (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a également lancé une campagne avant les élections municipales. Le défilé du 1er mai passe par Zlín, dont les organisateurs adhèrent à la tradition Baťa. De plus, plusieurs événements ont eu lieu pour soutenir l’Ukraine se défendant contre l’agression russe, par exemple à Brno est venu soutenir environ 200 personnes, principalement des Ukrainiens.

À l’exception de querelles mineures, comme entre les partisans communistes et leurs opposants à Prague, les célébrations du 1er mai ont été pacifiques, selon TK. Par exemple, à Prague, ils sont vraiment calmes, a déclaré le porte-parole de la police Jan Dank à TK. En revanche, ils sont plus occupés à l’étranger.

Des milliers de personnes participent aux manifestations du 1er mai, souvent avec le soutien des syndicats. Selon les institutions de presse mondiales, ils expriment le plus souvent leur mécontentement face à la baisse du pouvoir d’achat et à la hausse de l’inflation, ou critiquent le manque de soutien social de l’État. Des manifestations ont lieu dans de nombreuses villes françaises, entre autres, le plus grand défilé de Paris. Plusieurs marches ont eu lieu en Grèce et la police a arrêté des dizaines de manifestants en Turquie. En Italie, les protestations sont associées à des concerts ouverts.

Des critiques ont également émergé dans la capitale tchèque, par exemple le matin sur l’île de Střeleck, où le KSČM a tenu une réunion du 1er mai. Marta Semelová, présidente du comité de Prague du parti, a attiré l’attention sur la pauvreté croissante des revenus des Tchèques et la hausse des prix, et le candidat communiste à la présidentielle Josef Skála a critiqué le gouvernement pour avoir déclaré que la République tchèque était en guerre à cause du conflit russo-ukrainien. « Interdisons-les », cria-t-il. Un groupe d’une dizaine de dissidents aux drapeaux ukrainien, européen, américain et soviétique peints de croix gammées en a tenu compte. Cependant, après le chant international vers 10h30, l’événement s’est terminé par une tension verbale entre les deux groupes, mais selon le correspondant de TK, c’était fini.

Les partisans communistes de l’île de Střelecký ont ensuite été remplacés par un pique-nique anarchique du 1er mai, où plusieurs dizaines de participants avec des drapeaux anarchistes rouges et noirs se sont arrêtés, écoutant de la musique ou se disputant. A quelques dizaines de mètres à côté d’eux se trouvaient une douzaine de sociaux-démocrates et de jeunes écologistes.

Plus d’une centaine de partisans des communistes, des sociaux-démocrates et d’autres groupes de gauche se sont ensuite réunis dans l’après-midi sur la place de la Paix, dont beaucoup ont l’âge de la retraite. Les conférenciers parlent de retraite, de soins de santé gratuits ou de cinq semaines de vacances. Parmi les orateurs figurait Jan Kavan du CSSD, qui était ministre des Affaires étrangères il y a deux décennies. Dans son discours, la chef du KSČM, Kateřina Konečná, a qualifié le salaire minimum tchèque de honte. Plusieurs passants se sont alors mis à lui crier dessus : « Tu es une honte ! ». Le comité a hissé le drapeau de l’ancien mouvement No Base non loin du podium. Des opposants aux communistes sont également venus sur place avec des banderoles portant le même signe portant la faucille, le marteau et la croix gammée dessus.

A l’occasion de la fête du 1er mai, la Coalition mixte a lancé sa campagne électorale à Petřín dans l’après-midi et a présenté le candidat à la mairie de Prague, le démocrate civil Bohuslav Svoboda, qui a dirigé la municipalité de 2010 à 2013. Jiří Pospíšil pour KDU-SL Jan Wolf, qui était conseiller culturel à l’époque maire du mouvement ANO Adriana Krnáčová. Selon le Premier ministre et président de l’ODS, Petr Fiala, le projet de coalition, qui a remporté les élections législatives de l’année dernière, a fait ses preuves, il est donc important que les partis s’unissent pour se battre pour la mairie de Prague.

Le centre de Prague, comme à Zlín, est animé par des défilés. Il y a une cinquantaine d’étudiants dans la capitale, certains en costumes et bannières, la représentation la plus en vue étant des étudiants de la Faculté de théologie hussite déguisés en guerriers hussites. Ils ont soutenu le futur roi des Majáles avec les slogans « Moins de clous, plus de bière » ou « Contre tous ». Des musiciens, des danseurs, des majorets, des athlètes et des conducteurs de voitures et de motos historiques défilent dans le défilé de Zlín. Le défilé est basé sur la tradition Baťa, les participants ont donc des banderoles avec des slogans d’époque. Les célébrations à Zlín commémorent également les 700 ans depuis la première mention écrite de la ville. Plusieurs représentants de la municipalité ont participé au défilé en costumes d’époque.

Les gens se sont également rassemblés à Brno pour soutenir l’Ukraine, qui luttait contre la Russie. Parmi les deux cents participants à la place dominicaine locale se trouvaient principalement des femmes, des filles et des enfants ukrainiens. Les organisateurs ont également collecté plusieurs dizaines de jouets, pour lesquels ils ont créé le slogan « Combien de jouets ne conviennent pas au propriétaire », pour montrer que des centaines d’enfants figuraient parmi les victimes russes.

Les événements en Ukraine ont également été commémorés à Prague, à travers un stand ouvert par l’Association Prague Maidan sur la place de la Vieille Ville. Soňa Pospíšilová, de l’association tchèque des jardins d’enfants et de la radio, a déclaré que l’objectif était d’attirer l’attention des gens sur ce qui se passe en Ukraine. Il a mentionné que le stand existait depuis l’annexion de la Crimée ukrainienne par la Russie en 2014 et qu’il avait résolu dans le passé plusieurs conflits, notamment par des touristes russes. Selon Pospíšilová, le stand a fonctionné ces dernières semaines, mais sans complications.