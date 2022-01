Les jalons continuent de générer des hommages, des expositions et des rééditions en 2022 – Aptus

La culture populaire du monde entier aura diverses célébrations cette année. Cent ans de Saramago, 40 prix Nobel pour Gabo et 25 magiques Harry Potter.

Alors que le monde entre dans ce que certains considèrent comme la troisième année de la pandémie, les jalons culturels continuent de générer des hommages, des expositions et des rééditions comme celle qui s’est tenue en 2022, qui comprend le centenaire de la naissance de l’écrivain portugais José Saramago, quatre décennies d’envoi du Prix ​​​​Nobel de littérature à Gabriel García. Márquez de Colombie et un quart de siècle depuis l’apparition de « Harry Potter et la pierre philosophale » dans les librairies, de JK Rowling, l’un des phénomènes littéraires les plus impressionnants de tous les temps.

Les célébrations de 2022 commencent le 15 janvier, lorsque la France et le reste de l’Europe célèbrent le 400e « anniversaire » de Molière. le dramaturge est considéré comme le père de la comédie française, né le 15 janvier 1622. Il y aura un événement spécial en son honneur également à la Maison de Molière, à Paris.

Ses œuvres ont perduré et sont devenues des classiques de la littérature, comme « Le Tartuffe », « Le Malade imaginaire » et « L’Avare ».

Aussi en matière littéraire, Le 2 février fêtera un siècle de publication du roman « Ulysse » (1922), de James Joyce, est considérée comme l’une des meilleures œuvres de la littérature universelle. Le livre – mettant en vedette le personnage de Leopold Bloom, et qui raconte l’histoire d’un jour – le 16 juin 1904 -, a ensuite été publié par Sylvia Beach, propriétaire de la librairie Shakespeare and Company à Paris.

Un autre centenaire important en 2022 sera la naissance de l’écrivain américain Jack Kerouac, l’un des principaux promoteurs de la soi-disant Beat Generation, né le 12 mars 1922 et mort le 21 octobre 1969. « Sur la route », son roman le plus célèbre et le plus emblématique, incarne l’expérience et le désir de liberté de sa génération.

Dans le domaine de la cinématographie, un film universel, actuel et culte créé il y a un demi-siècle à New York, le 14 mars 1972 : « Parrain », de Francis Ford Coppola, avec Marlon Brando, est basé sur le livre du même nom de l’auteur Mario Puzo.

FALKLAND 40 ANS

Déjà pour avril, et de retour dans l’environnement local, Malvinas et le Musée des îles de l’Atlantique Sud ont annoncé un excellent programme pour l’ensemble de 2022 qui comprend des documentaires, des publications, des activités théâtrales et musicales liées au 40e anniversaire de la guerre des Malvinas qui a éclaté le 2 avril 1982, contre l’anglais. Il y aura une exposition de photographies sur les Malvinas et les pierres, des mosaïques avec des pierres de notre archipel, des mini-séries, des livres de poésie, des podcasts, des concours d’écriture dramatique sur les femmes et les Malvinas et bien plus encore.

Toujours au niveau national, une célèbre photographe argentine, Sara Facio (1932), a eu 90 ans le 18 avril, dont un documentaire intitulé «Sara Facio: été là», se consacre à l’examen de la vie et de l’œuvre de cette pionnière, photographe, photojournaliste, conservatrice et veuve de María Elena Walsh.

Tout au long de sa carrière, Facio a photographié des personnalités telles que Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Astor Piazzolla, Roberto Goyeneche, Susana Rinaldi et Quino. Il enregistre des images des funérailles de Perón et crée un espace photographique – le premier en Argentine – au Musée national des beaux-arts. Parmi les faits saillants de sa carrière figurent les célèbres photos en noir et blanc qu’il prend d’un jeune Cortázar regardant l’objectif avec une cigarette aux lèvres, ainsi que des portraits de Jorge Luis Borges, Alejandra Pizarnik, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa ou Pablo Neruda, parmi tant d’autres.

Si en 2020 les rééditions seront nombreuses pour le 100e anniversaire de sa naissance, l’écrivain américain Ray Bradbury (1920-2012) recevra à nouveau hommage Le 5 juin sera le dixième anniversaire de sa mort. Auteur de plus de 30 livres dans les genres fantastique, horreur et science-fiction, il a laissé des chefs-d’œuvre tels que « Les Chroniques martiennes » et le roman dystopique « Fahrenheit 451 ».

L’un des journaux personnels les plus émouvants et les plus populaires de tous les temps, « Le journal d’Ana Frank », a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais après la fin de la guerre, il a été publié pour la première fois sous forme de livre, le 25 juin 1947, à Amsterdam, il y a exactement 75 ans.

Le journal était un cadeau à la jeune fille juive Anne Frank à l’occasion de son 13e anniversaire, le 12 juin 1942. Trois semaines plus tard, sa vie sera changée à jamais, devant vivre cachée avec sa famille, ce qui sera consigné dans son carnet, le récit dont est soudainement interrompu quand ils ont trouvé. On pense qu’il a été assassiné à la mi-mars 1945, dans le camp de concentration de Bergen-Belsen, quelques mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. « Le journal d’Ana Frank » il est devenu l’un des livres les plus lus de l’histoire ainsi qu’un symbole de la lutte pour les droits de l’homme.

CULTURE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS : HARRY ET SES NOCES D’ARGENT

Sans aucun doute, l’un des temps forts de 2022 sera le quart de siècle écoulé depuis la parution d’un livre intitulé « Harry Potter à l’école des sorciers », de JK Rowling, qui est arrivé dans les librairies de Londres le 26 juin 1997.

Peu de gens imaginaient qu’après la première édition à 500 exemplaires publiée par Bloomsbury Publishing, il deviendrait l’un des phénomènes littéraires du siècle. Les sept volumes de la célèbre histoire de Harry Potter, l’apprenti sorcier, ont été traduits dans plus de 80 langues et se sont vendus à plus de 500 millions d’exemplaires dans le monde. Sans oublier l’adaptation grand écran qui a été portée par Daniel Radcliffe. La valeur estimée de la marque Harry Potter est de 15 milliards de dollars et comprend des livres, des films et même des parcs à thème.

Le musée Evita, une ancienne maison de transit de Jalan Lafinur, se prépare non seulement à honorer Eva Perón (1919-1952), décédée il y a 70 ans, le 26 juillet 1952, mais aussi que l’institution proposera une activité spéciale dans le but du 20e anniversaire de l’ouverture du bâtiment en tant que musée.

L’une des peintures murales les plus symboliques de l’art latino-américain, « Rêves un dimanche après-midi à Alameda Central », commencé à peindre par Diego Rivera il y a 75 ans, en juillet 1947 avec l’aide de la jeune peintre Rina Lazo. C’est là que l’amant de Frida Kahlo a raconté sa synthèse de l’histoire mexicaine, dans une peinture murale de 15 mètres de large et de 35 tonnes aujourd’hui appelée Diego Rivera Mural Museum.

Le 1er septembre 2012, la ville de Buenos Aires a ajouté une nouvelle institution à sa vaste offre culturelle : le Musée d’art contemporain de Buenos Aires – MACBA, fondée par Aldo Rubino à San Telmo. Le musée se prépare à célébrer avec des expositions d’artistes nationaux et internationaux, tels que le français Claude Viallat, le belge Patrick Hamilton, le mexicain José Davila et les argentines Maria Silvia Corcuera et Luciana Levinton.

TROIS GRANDS STYLOS

Un autre anniversaire fondamental de 2022 sera le centenaire de la naissance de l’écrivain, journaliste et dramaturge José Saramago, prix Nobel de littérature, auteur de livres tels que « Essai sur la cécité » et « L’année de la mort de Ricardo Reis ». Les écrivains portugais nés le 16 novembre 1922 et décédés le 18 juin 2010 seront honorés par la Fondation qui porte son nom, avec des lectures, des débats et des activités spéciales, en plus de la publication pour la première fois en espagnol de son œuvre. roman « La Viuda », tandis que l’éditeur Alfaguara lancera une réédition de toutes ses œuvres.

Novembre marque également le centenaire de la mort de l’écrivain français Marcel Proust, dont le chef-d’œuvre, le roman « Chercher le temps perdu », est considéré comme un jalon dans la littérature du XXe siècle. Proust est né en 1871 à Neuilly-Auteuil-Passy et mort le 18 novembre 1922 à Paris.

La fin de l’année réserve deux prix très spéciaux : le 11 décembre marquera quatre décennies depuis que le grand écrivain colombien Gabriel García Márquez a reçu le prix Nobel de littérature en 1982.

Et le 28 décembre, ils ont fêté les 90 ans de Manuel Puig (1932-1990), l’écrivain pop du général Villegas, qui raconte la vie d’une petite ville pas comme les autres dans un style original et familier. Il a laissé des œuvres inoubliables comme « Painted mouth », « Spider woman kiss », « Angelic pubis » ou « Rita Hayworth’s betrayal » et dans ses livres, il mêle de main de maître les ambiances populaires, les paroles de tango et de boléro, les personnages hollywoodiens, le langage de la fiction radiophonique et les séries de l’époque.