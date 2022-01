Le Kremlin considère que d’éventuelles sanctions américaines contre Poutine sont « préjudiciables »

Le Kremlin a jugé mercredi « saper » les éventuelles sanctions contre le président russe Vladimir Poutine reconnues mardi par le chef de l’Etat américain, Joe Biden, en cas d’invasion de l’Ukraine.

Mardi, en réponse à une question d’un journaliste sur l’opportunité de sanctionner personnellement le président russe Joe Biden il a répondu « oui » puis en ajoutant « je peux admettre » (sanctions contre Poutine).

Si la Russie « attaquait tout le pays », ou « encore moins », il y aura des « conséquences majeures » qui peuvent « changer le monde », a déclaré le président des États-Unis en référence à une éventuelle invasion russe de l’Ukraine.

Joe Biden n’a pas précisé la nature d’éventuelles sanctions contre Vladimir Poutine.

D’autre part, le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré ce mercredi à la Douma (chambre basse du parlement russe) que La Russie ne restera pas « les bras croisés » face aux agissements des « Occidentaux » accusés de rechercher un gain unilatéral et d’inciter l’Ukraine à provoquer Moscou.

« Nous ne resterons pas les bras croisés », a souligné Sergueï Lavrov, évoquant la « pression occidentale » qui veut, a-t-il dit, « une plus grande détention du côté russe ».

Le diplomate de Moscou a ajouté que L’ « Occident » a intensifié la pression politico-militaire sur la Russie.

« Il suffit de regarder les manœuvres de plus en plus provocatrices près de nos frontières, l’intérêt du régime de Kiev pour l’orbite de l’OTAN, la fourniture d’armes et la manière dont ils incitent (l’Ukraine) à mener des provocations directes contre la Fédération de Russie », a déclaré Lavrov.