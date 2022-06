« Les Européens ne prennent pas la Russie au sérieux. La Chine a peur de Musk », conseille Trump à Echo

Pendant longtemps, Donald Trump n’a pas trouvé de conseiller à la sécurité nationale qui lui convenait. Le premier, le général Flynn, dut démissionner après seulement vingt-quatre jours. D’autre part, le général McMaster Trump se serait plaint qu’il « ressemblait à un vendeur de bière ». Le troisième, John Bolton, a rompu avec Trump. L’avocat Robert C. O’Brien a occupé divers postes dans l’administration républicaine précédente et sous Trump, il était envoyé spécial sur les questions d’otages. Il a dit avoir réussi à ramener 55 personnes à la maison.

Lorsque le rappeur américain A$AP Rocky a été arrêté en Suède en juillet 2019, soupçonné d’agression violente, Trump a senti le potentiel politique de l’affaire qu’un artiste noir poursuivait et a envoyé O’Brien en Suède avec une grande publicité. Il a reconnu que le président l’avait appelé plus que jamais. Lorsque le rappeur a été mis en liberté surveillée un mois plus tard, Trump a apparemment décidé qu’il avait enfin trouvé un conseiller à la sécurité nationale qu’il aimait.

L’inflation est en tête des Tchèques Dalibor Balšinek 8 juin 2022 12:10







Robert C. O’Brien rester en fonction jusqu’à la fin du mandat de Trump. Aujourd’hui, il retourne au travail en tant qu’avocat et consultant et commente la politique étrangère. La semaine dernière à l’invitation du Centre pour les relations transatlantiques de l’Institut CEVRO à Prague.

Le «pivot vers l’Asie» de l’Amérique fait l’objet de discussions depuis des décennies, et il semble que quelque chose y entre à chaque fois que cela se produit. Dernière Ukraine. L’Amérique peut-elle se concentrer sur l’Europe et l’Asie en même temps ?

L’un affecte l’autre. Nous devons examiner le partenariat Russie-Chine dont parle le président Poutine et voir l’Ukraine dans le même contexte que Taïwan. Notre détermination et celle de l’Europe à défendre l’Ukraine est également un message adressé à la Chine sur la manière dont l’Occident réagira à une invasion similaire de Taïwan. Espérons qu’il y aura un effet dissuasif.

Mais il y a aussi des rumeurs selon lesquelles les États-Unis ne disposent pas actuellement de capacités militaires suffisantes pour dominer dans l’une ou l’autre région.

C’est pourquoi nous, au sein de l’administration Trump, avons fait de gros efforts pour amener les Européens à dépenser les ressources nécessaires pour défendre l’Europe. Il n’a jamais été question de se retirer d’Europe ; il s’agit d’amener les partenaires à faire plus en Europe comme en Asie. La Finlande et la Suède sont maintenant dans l’OTAN, apportant 280 000 soldats supplémentaires, elles sont très capables, et la Finlande a montré dans le passé qu’elle était capable de vaincre la Russie. Cela pourrait permettre à une partie de la capacité américaine actuellement en Europe d’être déplacée vers l’Asie et le Pacifique. Et nous aurons également besoin de l’aide de cette région d’Europe. La France, par exemple, possède l’une des plus longues plages du monde, compte tenu de son territoire d’outre-mer dans l’océan Pacifique. Nous aimerions voir plus de la flotte française là-bas. Nous avons vu le premier déploiement du porte-avions britannique Queen Elizabeth, accompagné de navires néerlandais en mer de Chine méridionale.

Ours polaire et singe. Signaler une mariée vendue légèrement différente avec un bourdonnement Jiři Peňás 7 juin 2022 CAS DE VENTE DE MARIÉE







Dans l’interview, vous en lirez plus:

Le président Trump a-t-il jamais eu l’intention de se retirer d’Europe ?

Quelle est la menace que certaines entreprises technologiques américaines « intègrent à la Chine » ?

Pourquoi ont-ils peur d’Elon Musk en Chine ?

Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview dès maintenant sur ÉCHOPRIME ou à partir de jeudi dans l’édition imprimée d’Echo Weekly. Votre écho hebdomadaire vous pouvez vous abonner déjà à partir de 249 couronnes par mois ici.

Tchèques en guerre en Ukraine. Poutine n’est pas comme Hitler, a déclaré le philosophe allemand. Comment la guerre a changé l’Allemagne ÉCHO hebdomadaire 1 juin 2022 ÉDITION ÉCHO HEBDOMADAIRE