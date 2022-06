Sanctions contre la Russie : la bière étrangère s’épuise dans les bars

Plus de 100 jours se sont écoulés depuis le début de ce que la Russie appelle une opération militaire spéciale en Ukraine, il est l’alcool étranger est toujours disponible dans les pubs de Moscou, mais une fois que l’offre abondante s’épuiserapporte Reuters.

« Plusieurs pubs ont fait d’énormes fournitures quand tout a commencé. Mais pour autant que je sache, aucune nouvelle expédition n’a été commandée et confirmée après le 24 février », dit Alexander Skripkin, qui exploite deux bars à Moscou.

De nombreuses entreprises étrangères, y compris les principales brasseries occidentales, ont des activités dans le pays – Carlsberg, Anheuser-Busch InBev et Heineken – les ventes sont suspendues en Russie. Dans le même temps, le volume des échanges maritimes a fortement chuté. L’économie russe est sous pression et la Russie, encore habituée à une large sélection d’alcools produits à l’étranger, a dû s’habituer aux nouvelles réalités.

« La situation avec la bière est très désagréable », dit Anton, un expert en informatique de 36 ans qui travaille pour une organisation financière publique à Moscou. « Mis à part Paulaner, Pilsner Urquell et d’autres marques de produits, je ne sais pas combien de temps durera la bière russe. Parce que le problème n’est pas seulement avec les importations de bière, mais aussi avec les importations de houblon. il ajouta.

Les brasseries russes dépendent fortement des importations de matières premières, dont le houblon. « Les complications des envois de fonds aux fournisseurs en Europe et en Amérique et la perturbation des chaînes d’approvisionnement sont désormais les deux plus gros problèmes », a déclaré l’Association russe de la bière, faisant référence à Beer Resource, l’un des plus grands distributeurs de matières premières pour les brasseries en Russie.

Les Russes ont également perdu leur Guinness préférée

Début mars, Carlsberg, AB Inbev et Heineken ont cessé de produire et de vendre leur bière phare dans le pays et ont depuis déclaré que vendre leur entreprise dans le pays.

Les plus grandes sociétés étrangères de conteneurs au monde – dont les trois plus grandes MSC, Maersk et CMA CGM – suspendre temporairement le transport de marchandises à destination et en provenance de Russie, tandis que les pays de l’Union européenne, qui partagent des frontières avec la Russie et la Biélorussie, ont interdit l’entrée des camions immatriculés dans ces pays.

« La Guinness est partie et ne reviendra pas, du moins pour le moment. » a déclaré le barman du grand pub White Hart de style britannique, qui se dresse au centre-ville de Moscou, à côté de la banque centrale. Auparavant, cette bière brune était vendue ici pour 690 roubles (environ 260 couronnes) le litre.

Plusieurs médias régionaux en Russie ont dû supprimer des listes de soldats russes tués dans des « opérations militaires spéciales », comme le Kremlin décrit officiellement la guerre contre l’Ukraine. Bien que les médias aient obtenu tous les noms de la liste à partir de sources ouvertes, souvent à partir de déclarations officielles de gouverneurs et de maires, le tribunal de district de Kaliningrad a conclu que la combinaison des différentes annonces en une seule liste violait le décret présidentiel sur le secret des pertes militaires russes, Kommersant a dit. Cependant, selon le quotidien, certains avocats estiment que le juge a outrepassé ses pouvoirs. Le tribunal a statué sur la base d’un procès intenté par le bureau du procureur public de la Baltique de la marine russe. Au début, il n’aimait pas la « page de mémoire » créée par le serveur Pskov 60.ru pour rappeler les indigènes locaux qui ont été tués dans les combats en Ukraine. Bien que le serveur soit basé sur des informations publiées par le gouverneur de Pskov, le bureau du procureur l’a toujours violation présumée de secrets d’État, espionnage, violation de la protection des données personnelles et même divulgation illégale de données confidentielles et violation de secrets de famille. Mardi, les Tchèques ont délivré 1 053 visas de protection temporaire à des réfugiés ukrainiens, soit le même qu’il y a une semaine. Depuis le début du conflit, 367 543 réfugiés ont reçu des visas. Le Conseil d’administration de la Banque mondiale (SB) a approuvé une aide financière supplémentaire pour l’Ukraine, cette fois d’un montant de 1,49 milliard de dollars (34,5 milliards de couronnes tchèques). L’argent est destiné au paiement des salaires au gouvernement et aux travailleurs sociaux. Au total, la Banque mondiale a promis quatre milliards de dollars d’aide ukrainienne. Une aide supplémentaire à l’Ukraine a été soutenue par des garanties financières du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Lituanie et de la Lettonie. Parallèlement, l’Italie et un fonds fiduciaire multidonateurs contribuent au projet. Voir tout en ligne

Diageo, qui produit la vodka Smirnoff et Guinness, a lancé sa propre distribution en Russie en 2006 et a connu à un moment donné un énorme potentiel de croissance dans le pays. En mars, il a annoncé qu’il avait suspendu toutes les exportations vers la Russie et sa production de bière locale.

Cependant, la Guinness, qui a une durée de conservation d’un an lorsqu’elle est stockée dans des fûts, est toujours disponible dans deux pubs de Moscou. Mais les barmans eux-mêmes disent qu’ils vendent des fournitures avec peu d’espoir de se réapprovisionner de si tôt. « Nous avons un stock qui durera six mois », a déclaré un représentant de l’importateur de bière Nice Beer, basé dans la banlieue de Moscou.

Les bars doivent chercher des boissons alcoolisées faites maison

L’alcool fort de production étrangère peut également être une denrée rare. Les entrepôts sont presque vides et les restaurants vendent de vieilles fournitures, Sergueï Mironov, le médiateur de la restauration à Moscou, a été cité par l’agence de presse russe RIA.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les sanctions reviendront en Occident comme un boomerang et offriront de nouvelles opportunités aux entreprises russes, qui pourront occuper l’espace laissé vacant par les marques étrangères.

En raison du flux épuisant d’alcool en provenance de l’étranger, les bars et les magasins envisagent les bières locales. « Nous avons commencé à chercher des alternatives nationales aux bières étrangères et, par conséquent, nos choix ont radicalement changé. L’alcool importé est maintenant 20 à 50 % plus cher, tandis que la bière locale est légèrement moins chère que celle importée avant le 24 février », a déclaré Skripkin.