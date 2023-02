A propos des événements dans les médias français.

Selon la dirigeante de Sciences Po, Valeria Plazenetova, 15 ans, boit beaucoup d’alcool. Les étudiants ont accusé le langage utilisé d’être sexiste, abusif, discriminatoire et raciste, a déclaré un porte-parole de l’université. Kola, où la future élite politique et médiatique française a étudié et l’actuel président Emmanuel Macron a également obtenu son diplôme, a changé la terminologie des listes de cette manière – au lieu de fleurs pour les femmes et les hommes, il a introduit des fleurs pour les dirigeants et les partisans, qui obéissaient aux enseignants, confondre les élèves.

Les danseurs s’inscrivent au lead, car ils pensent que c’est une leçon enseignée par un folkloriste, maintenant avec une femme à la retraite spécialisée dans le tango, la valse et la salsa. Les descriptions de cours publiées sur Internet indiquent clairement lesquels sont ouverts et fermés, et les mots leader et suiveur signifient qui mène la danse et qui suit.

Ils doivent laisser le politiquement correct derrière eux, professeur

Plazenetov a nié avoir tenu des propos discriminatoires ou insultants. Mais plusieurs étudiants ont déclaré qu’il était clair que lorsqu’il disait, par exemple, qu’ils devaient prendre leurs positions, il voulait dire que les garçons devaient se tenir d’un côté et les filles de l’autre. Selon eux, les professeurs n’aiment pas que deux garçons ou deux filles dansent ensemble. Il a conseillé à ces danseurs de rechercher des cours spéciaux pour couples de même sexe, ce que le professeur Le Parisien lui-même connaissait.

Selon Plazenet, quand les femmes dansent ensemble, c’est gênant. Il était toujours celui qui menait le groupe. Mon censeur, je ne reçois pas les ordres d’un dictateur. Ils doivent abandonner le politiquement correct, estime Plazenetov. Selon le club, il portait des survêtements, ce que son président l’a averti de cesser d’utiliser des commentaires discriminatoires conformément à la loi française et au code de conduite interne du club.

La direction de Sciences Po est prudente depuis le départ de Frédric Mion il y a environ deux ans. Il est sous pression en lien avec le scandale d’un des professeurs. Olivier Duhamel, scientifique et commentateur politique français bien connu, a été accusé d’avoir abusé de son beau-fils et Mion ne s’est pas débarrassé de lui, même s’il le savait depuis 2019.