L’Alliance de l’Atlantique Nord peut offrir des garanties de sécurité à Kiev. Mais les aspects politiques et économiques doivent être assurés par les syndicats. Malheureusement, il ne pouvait pas encore le faire.

Il n’y a pas si longtemps, l’OTAN était présentée comme une organisation obsolète et morte qui ne savait pas vers qui se tourner. Il y a des appels de l’Europe pour construire nos propres armées plus significatives. La crise ukrainienne illustre bien combien il est parfois utile d’endurer des paroles qui ne sont pas suivies d’actes. Alors que l’Alliance nord-atlantique envoie actuellement des forces militaires à ses frontières orientales pour empêcher le Kremlin d’envahir l’Ukraine, les clubs européens paralysent l’incapacité habituelle à trouver un terrain d’entente assez rapidement dans une situation de crise.

Le président français Emmanuel Macron est un exemple frappant d’un changement de perspective sur les rôles des deux organisations. Fin 2019, toujours en entretiens pour l’hebdomadaire britannique L’économiste il a parlé d’un «coup» de l’OTAN, mais a maintenant annoncé sa volonté d’envoyer un général dirigé par la France en Roumanie sous le commandement du général de l’Alliance. C’est-à-dire dans la région de la mer Noire, où la présence de l’Occident dérange tant le Kremlin.

L’OTAN reste la garantie de sécurité la plus importante pour les pays européens – en particulier les pays de l’Est. Cependant, en même temps, ils avaient besoin que le syndicat se redresse rapidement, car même si une démonstration de force et de détermination pouvait empêcher un conflit militaire, ce ne serait pas possible. Kiev sans autre soutien politique ou économique si l’Ukraine veut résister à l’extrême pression russe et rester debout.

Rendre l’OTAN encore meilleure

Ressemble à une décision Alliance de l’Atlantique Nord le renforcement de la présence militaire à la frontière orientale n’a entraîné pratiquement aucun différend entre les pays participants. Il y a eu des protestations à travers le continent – de la gauche espagnole aux partis pro-Kremlin en Europe de l’Est – mais l’action gouvernementale était en jeu : Espagne, Danemark, Pays-Bas, France – chacun des Alliés essayant de contribuer. Jusqu’à présent, les Tchèques ont promis des munitions à l’Ukraine, mais selon ses propos, il veut être plus significatif. Le fait que l’OTAN ne résiste pas est également attesté par l’intérêt de la Suède et de la Finlande pour une coopération plus étroite, voire une adhésion.

Après la disparité des alliés en Afrique du Nord ou en Syrie, multipliée par le retrait de Donald Trump avec l’Europe, il semble que la Russie unisse à nouveau une communauté divisée avec ses actions.

Cela complique considérablement les intentions de Moscou. La décision de l’OTAN montre assez clairement au Kremlin que tout ce qui va au-delà des combats locaux ne passera pas inaperçu. Les chances que Vladimir Poutine ait maintenant une sorte de plan pour former un gouvernement fantoche à Kiev dirigé par le magnat de la télévision Yevgeny Murayev, qui se tournerait alors vers ses voisins orientaux pour l’aide de la « fraternité internationale », ont considérablement diminué. Et la relocalisation des troupes de l’Atlantique Nord est également une réponse claire aux demandes du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov pour que l’alliance se retire à la frontière de 1997 – aucun plan de ce type n’est clair.

Opposé divisé

Cependant, c’est beaucoup plus problématique avec l’attitude Union européenne. En regardant sa réaction actuelle, on peut comprendre pourquoi des connards disent parfois que la devise « Unis dans la diversité » devrait en fait être lue comme « divisés dans la diversité ».

Bien que le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell ait assuré que la croissance des 27 pays était au point mort à la lumière de la crise ukrainienne, le problème était que, en tant que figure politique faible, pratiquement personne ne lui faisait trop confiance dès le départ. Et pas du tout après la catastrophe diplomatique dont il a fait preuve l’année dernière, lorsqu’il n’a pas répondu de manière adéquate au fait que ce n’est que lors d’une conférence de presse conjointe après la rencontre en tête-à-tête que Sergueï Lavrov lui a dit publiquement que Moscou expulserait le Union européenne. diplomate.

Comme d’habitude, cette fois, l’essentiel était un jeu de pouvoir. Paris a finalement décidé de durcir, mais toujours en retrait Berlin. Sa perspicacité a été bien saisie par Kay-Achim Schönbach, un commandant de la marine pro-allemand, lorsqu’il a déclaré que la Crimée perdait face à l’Ukraine et que l’invasion russe pourrait ne pas être aussi chaude qu’elle en a l’air. Il a dû démissionner à cause de cela, mais il est vite devenu clair que les représentants politiques allemands voyaient en fait la question de la même manière.

Berlin, par exemple, n’a pas permis à l’Estonie de transférer des armes allemandes à l’Ukraine, contrairement à la volonté affichée par la Grande-Bretagne à cet égard. La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a immédiatement annoncé une aide financière à Kiev et au chancelier Olaf Scholz dans une interview avec Journal sud-allemand en théorie, il reconnaît également la possibilité d’arrêts de travail sur le gazoduc en conflit Nord Stream 2.

Où est ma maison ?

En quête de prise de position face au Kremlin, les Tchèques sont depuis longtemps lassés d’une prise de bec assez polémique sur des propos stupides du président ou de ses adversaires. Peut-être que l’actualité nous conduira enfin à l’essentiel. À savoir, comprendre que l’OTAN reste toujours notre garantie de sécurité fondamentale, et qu’il vaut donc la peine de contribuer à sa fonction avec le travail promis.

Elle sera probablement toujours limitée dans une certaine mesure d’un point de vue militaire, mais Prague peut être plus que cela dans d’autres domaines. Pendant la Première République, par exemple, les Tchèques et les Slovaques ont promis aux Ruthènes une autoroute jusqu’à Khust. Cela ne lui est jamais arrivé. Et il n’y a jamais eu de meilleur moment pour renforcer les liens économiques et de transport entre l’Ukraine et les pays occidentaux que maintenant.

