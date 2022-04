Les dirigeants européens soutiennent Macron avant la fin de la campagne présidentielle française

« Le choix auquel sont confrontés les Français est très important pour la France et pour nous tous en Europe. C’est un choix entre un candidat démocrate qui croit que la France est plus forte dans une Union européenne (UE) forte et autonome et un candidat de droite qui est ouvertement du côté de ceux qui attaquent notre liberté et notre démocratie », ont écrit les trois chefs de gouvernement à propos du candidat français sans les nommer directement.

Scholz, Sanchez et Costa estiment que la guerre en Ukraine déclenchée par le président russe Vladimir Poutine « est dirigée contre les valeurs que la France et notre pays défendent : la démocratie, la souveraineté, la liberté et l’État de droit ».

« Les populistes et les gens de droite de tous nos pays ont fait de Vladimir Poutine leur modèle idéologique et politique et ont répété ses opinions nationalistes. Ils ont copié ses attaques contre les minorités et la diversité. Ils ont partagé son rêve d’une nation unifiée », a écrit le plus haut responsable politique européen.

« Nous ne devons pas l’oublier, même si ces politiciens essaient désormais de prendre leurs distances avec l’agresseur russe », ont déclaré les sociaux-démocrates Scholz et les socialistes Costa et Sanchez. « Nous avons besoin, avec nous, d’une France qui défende nos valeurs communes dans une Europe où nous nous reconnaissons, qui soient libres et ouvertes sur le monde, souveraines, fortes et en même temps généreuses », ont déclaré les responsables politiques.

« Cette France est également aux urnes le 24 avril. Nous espérons que les citoyens de la République française voteront pour elle », a écrit le responsable européen en claire allusion au centriste Macron.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ou l’opposant russe emprisonné Alexei Navalny ont déjà exprimé leur soutien à Macron. Les deux se sont souvenus de la relation chaleureuse que Le Pen entretenait avec Poutine. Lors d’un duel télévisé mercredi, Macron a accusé les politiciens d’extrême droite d’avoir des intérêts dans ses liens avec le Kremlin.

Le Pen a été critiqué par la Russie pour un prêt bancaire contracté en 2014 par son parti à la First Czech-Russian Bank. Après la fermeture de la banque, le prêt a été hérité par la société russe Aviazapást. Sa visite au Kremlin en 2017 a également été largement évoquée.

Trois jours avant les élections. Macron boxe les jeunes, Le Pen rencontre le transporteur

En France, la campagne a atteint son apogée avant le second tour de l’élection présidentielle. Alors que la nationaliste Marine Le Pen a rencontré des opérateurs à Roy dans le nord de la France et débattu avec eux de questions économiques, l’actuel président centriste Emmanuel Macron a un agenda pacifique dans la banlieue parisienne et semble confiant. Selon la loi, les deux candidats doivent terminer leur campagne avant minuit vendredi, les élections ayant lieu dimanche.

Aujourd’hui, Macron a passé la journée à Saint-Denis en périphérie de Paris, accompagné du maire local Mathieu Hanotin du Parti socialiste. Sa présence était symbolique, car les deux candidats à la présidentielle se disputaient les suffrages, mais surtout les électeurs de gauche, au second tour des élections. La présence d’Hanotin aux côtés de Macron est un message fort envoyé au public.

Au début de sa visite, Macron est revenu dans son discours sur des sujets qu’il n’avait pas suffisamment abordés lors du débat de mercredi soir. « Cela fait 20 ans que nous avons été surpris que l’extrême droite se soit rendue au second tour de l’élection présidentielle », a déclaré Macron. « Il ne faut pas s’habituer à un tel dénouement, l’extrême droite a des valeurs complètement différentes », a prévenu le président, poursuivant son appel aux électeurs à ne pas se rendre aux urnes dimanche et à laisser gagner le candidat de l’Association nationale (RN).

La plupart des spectateurs ont salué Macron de manière amicale et encourageante, mais il y avait aussi des voix appelant à la démission de Macron. Le président de 44 ans était en public pendant plusieurs heures, vêtu d’une tenue très décontractée – une chemise blanche aux manches retroussées. À la fin de la visite, il se dirige vers le terrain de sport local parmi les enfants et les jeunes. Le grand jeune athlète a salué Macron et a immédiatement enfilé ses gants de boxe. Macron est connu pour se maintenir en forme avec la boxe, un partenaire d’entraînement fait par des agents de sécurité. Il a symboliquement échangé quelques coups de poing ici aussi.

Aujourd’hui, Le Pen a concentré ses efforts sur le discours du soir à Arras. En route vers le nord, il s’est arrêté au village de Roye, où il a rencontré l’opérateur dans un restaurant en bordure de route. À un moment donné, il a même pris le volant d’un camion et a été photographié. Dans son discours passionné, il a promis d’être le président de tous, le président du « quotidien ». Il a accusé son adversaire d’être trop formel et arrogant.

Même dans un costume convenablement élégant, Le Pen se présente systématiquement comme un candidat pour le peuple de la commune française. Dans sa campagne, il cible les classes manuelles et petites-bourgeoises, et c’est dans cette population qu’il marque.

Les enquêtes les plus récentes disponibles prédisent la victoire de Macron, estimant son avance de 10 à 12 points de pourcentage. Lors du second tour des élections il y a cinq ans, lorsque les mêmes candidats se sont affrontés, Macron a dépassé Le Pen de 32 points de pourcentage.