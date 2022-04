étudiant de Bielsa se verra proposer de devenir DT à l’UC : il a des étapes en français et en anglais | Football

D’Argentine, ils ont confirmé que l’ancien assistant Marcelo Bielsa et l’ancien entraîneur de Godoy Cruz, Diego Flores, avaient été proposés au conseil d’administration de l’Universidad Católica pour occuper le poste de directeur technique laissé par Cristián Paulucci.

José María Buljubasich et le conseil d’administration des Cruzados travaillent pour remplacer Cristián Paulucci sur le banc Université catholique. Et après le départ trans-andin de la direction technique des précordillers en raison de mauvais résultats aux championnats nationaux, le nom de danse a été autour de San Carlos de Apoquindo et d’Argentine, un autre est ajouté; fleur de Diego.

L’ancien stratège Godoy Cruz fait partie d’une longue liste de candidats possibles pour succéder en tant que DT à ‘UC’, parmi lesquels se démarquer Juan Antonio Pizzi, Ariel Holan, Pablo « Vitamina » Sánchez et Eduardo Berizzo.

Cela a été révélé par le journaliste argentin Nahuel Ferreira sur Radio Punto 1400, qui a révélé que les représentants de Flores avaient offert son CV à « Tati ». Une option qui peut gagner en puissance compte tenu de sa proximité avec les méthodes de travail Marcelo Bielsaaprès avoir longtemps été son bras droit, en tant que traducteur et assistant lors de son passage à l’Olympique de Marseille (France) et à Leeds United (Angleterre).

Flores sait dans les deux sens comment entraîner ‘Loco’ -qui a été l’entraîneur de l’équipe nationale chilienne entre 2007 et 2011-, afin qu’il puisse le positionner dans le bon sens dans la course à la banque ‘Franja’, qui feront-ils . déjà mis dans leur dossier.

Il convient de noter que la dernière expérience de Cordovan, 41 ans, était en tant que directeur technique de la première équipe Godoy-Cruzoù il n’a réussi que 28 matchs avec un bilan de neuf victoires, dix nuls et neuf défaites.

Avec Colo Colo comme prochain défi, l’Universidad Católica se concentre avec son manager par intérim Rodrigue Valence abandonner une séquence de défaites et se remettre sur la bonne voie vers son objectif principal ; est devenu cinq fois champion de football chilien.