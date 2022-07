Romain Martinek

Reporter pour Vysočina écris moi

Les peurs les plus sombres se réalisent. Les équipes de secours françaises retrouvent les corps d’un couple disparu d’ár nad Sázavou dans les Alpes. Les autorités françaises ont identifié les corps et confirmé qu’il s’agit d’un enseignant de 45 ans et de sa femme, de trois ans son aînée. C’est un drame familial majeur. Deux petites princesses les attendent à la maison.



Mont Barre des crins dans les Alpes françaises



| Photo : Adminrezo, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons