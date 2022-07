Bodybuilder Havířov est parmi les meilleurs, les athlètes réussissent également au Championnat d’Europe | Havířov | Nouvelles

Il s’agit d’une collection de médailles d’une série de compétitions de printemps remportées par un trio de bodybuilders du Garay Gym Havířov. Les lutteurs ont eu du succès à domicile dans le championnat de la République tchèque, en Italie à la Coupe du monde et au championnat international en Slovaquie. La cerise sur le gâteau a été les Championnats d’Europe en France, où les athlètes ont remporté trois titres de vice-champion et deux troisièmes places.

Jan Garay, carrossier : « Nous avons encore l’automne devant nous, où nous devons commencer par la Pilsen Cup en République tchèque. Puis par la Coupe du monde en Allemagne. Nous participerons probablement à la compétition en Grande-Bretagne, et la fin de l’automne est le championnat du monde, qui se déroule à Prague.

Lukáš Rosypka, culturiste : « Le printemps pour moi personnellement, je me sens bien. Une agréable surprise pour moi, donc je l’évalue positivement. »

Adam Míček, musculation : « Ce qui m’a attiré vers la musculation, c’est que j’ai joué au hockey pendant huit ans et que j’ai fini par jouer au hockey. Je voulais continuer à m’entraîner parce que je m’y suis habitué. J’ai commencé à aller à la gym. Petit à petit, j’ai vu que ma technique et mon alimentation étaient ‘ t idéal, j’ai donc approché Honza Garay il y a un an. J’ai commencé à aller à des compétitions et un jour je veux être un coach de fitness performant et bien sûr un compétiteur performant.

Jan Garay est impliqué dans le culturisme depuis 25 ans et possède une riche expérience, qu’il partage avec ses clients.

Jan Garay, carrossier : « Bien sûr, pendant ces années, on acquiert de l’expérience, on bouge quelque part. Ce n’est pas seulement de l’exercice, c’est beaucoup de l’alimentation et sachant que bien sûr ce sport s’apprend, il faut s’intéresser aux différents aspects qui y sont liés, qui nous ont ensuite conduits à de nouveaux succès. Je suis très heureux lorsque des jeunes viennent car, comme tout autre sport, ce sport est aussi beau. Il peut être pratiqué pendant des années.

La mairie a également exprimé son admiration pour les athlètes.

Josef Bělica (OUI), maire de Havířov : « Je suis heureux que le club recommence du passé et que les joueurs perpétuent la tradition. Ils ont couru, ils ont réussi. La ville les a soutenus et je suis sûr qu’ils continueront à les soutenir. Nous ne soutenons le sport que dans notre région, nous en avons besoin ici et c’est important pour nous. J’étais donc très content, et quand les résultats sont arrivés, tout est devenu encore plus amusant.

Daniel Vachtarčík (HPH), membre du conseil d’administration pour le sport : « Nous, en tant que ville, avons affaire à M. Garay depuis plusieurs années, tout d’abord pour reconstruire le centre de remise en forme de notre salle de sport slave. Déjà lors de ces travaux, il est clair que M. Garay est le genre de personne qui fait tout honnêtement, complètement et surtout fair-play, et je suis encore plus heureux du succès sportif qu’ils ont maintenant obtenu et nous sommes ravis de pouvoir y participer en tant que ville. »

Il ne reste plus qu’à espérer que les athlètes de l’automne auront autant de succès que le printemps.