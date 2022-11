Les conspirations sont l’autre face de la démocratie, estime l’ecclésiastique Kozák du groupe Conspiritualita

« Par exemple, dans les années 1960, les intellectuels sont arrivés à la conclusion que les riches avaient facilement accès au lobbying, au financement d’événements de propagande, etc. Ici, je m’appuie sur mes collègues qui appellent les conspirations des critiques sociales, donc nous aimons en fait la critique sociale qui n’est pas folle », a-t-il réfléchi.

Les réseaux sociaux jouent un rôle très important dans le complot.



Jan Kozako

Ainsi, Kozák suggère que l’élite devrait faire plaisir à ceux qui les critiquent systématiquement, afin que des théories du complot aussi brutales n’entrent pas dans la sphère publique comme elles le font aujourd’hui.

Lire aussi

« C’est l’idée. Lorsque vous ouvrez un journal comme Russia Today, vous ne voyez en principe que deux types d’informations : la Russie a réussi quelque chose ou l’Occident a échoué dans quelque chose. »

« Cependant, s’il y a plus de nouvelles : nous pensons que la Russie a échoué à quelque chose, ou nous pensons que l’Occident a réussi à quelque chose, alors il s’éloignera des systèmes de régulation autoritaires. »

Tout a commencé au 19ème siècle

Les théories du complot ont été bien cartographiées depuis au moins le 19e siècle. « Essentiellement, nous sommes confrontés aux mêmes questions que les anthropologues posent lorsqu’ils enquêtent sur des cultures lointaines. Comment peut-on croire que si un roi touche quelque chose, cela devient soudainement tabou et sème la destruction, etc. Notre propre mythologie a été créée dans notre culture, et nous en sommes absolument horrifiés maintenant. »

Protocoles des Sages de Sion ? C’est l’idée que tout est contrôlé par un groupe de Juifs.



Jan Kozako

Selon Kozák, le complot est apparu pour la première fois à l’époque de la Révolution française et était également lié à la lutte américaine pour l’indépendance.

« Cela peut avoir quelque chose à voir avec le fait que des arrangements étatiques non monarchiques commencent à émerger. En substance, cela signifie que ‘là-haut’ il n’y a plus une personne en particulier responsable de tout cela. Au lieu de cela, nous avons un société complexe et non transparente qui change légèrement tous les quatre ans. » C’est l’envers de la démocratie.

Lire aussi

Les réseaux sociaux sont à l’origine de l’explosion actuelle des complots. « Ils ont joué un rôle très important. Cependant, l’une des explosions de la théorie du complot était déjà dans les années 90… autour de l’assassinat de JF Kennedy. Les Protocoles des Sages de Sion. C’est l’idée que tout est contrôlé par certains Des groupes juifs puis d’autres se joignent à nous », a-t-il conclu.

Selon Kozák, les conspirations plus anciennes peuvent être attribuées au fait qu’elles ont d’abord été diffusées sous forme de brochures anonymes par un auteur inconnu, qui ont soudainement explosé.

« Parfois, cela devient l’idéologie de l’appareil d’Etat, comme dans le cas de l’Allemagne nazie », a-t-il ajouté.

Vous pouvez trouver toute la personnalité plus de Barbora Tachecí dans l’enregistrement audio