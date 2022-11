Défait Pécresse supplie la France de l’argent, Mélenchon est « arbitre »

Le jeu est « pour la survie des droits de la république », a-t-il dit Pécresse selon l’AFP. Selon Pécresse, le parti manque de sept millions d’euros (171 millions de couronnes) pour couvrir les frais de campagne avant les élections. Selon ses propres dires, le candidat lui-même doit cinq millions d’euros (122 millions de couronnes).

« J’ai vraiment besoin de votre aide pour équilibrer le financement de cette campagne présidentielle du 15 mai. Il s’agit de la survie du Parti républicain et plus encore, de la survie de la droite républicaine », a déclaré Pécresse.

Macron a obtenu 27,84 % des voix au premier tour des élections, Le Pen 23,15 pour cent. Avec une distance très proche derrière lui et 21,95%, le candidat d’extrême gauche a terminé à la troisième place Jean-Luc Mélenchon. À un moment donné dans la soirée, il n’était plus qu’à 0,8 % des voix de la deuxième place. Selon les résultats officiels, environ un demi-million de voix séparent Le Pen et Mélenchon. Quelque 35 millions d’électeurs se sont rendus aux urnes dimanche, un peu plus que prévu.

Le Monde est peut-être le seul journal à choisir non pas la photo d’un homme politique pour sa première page lundi, mais une image de l’Ukraine en temps de guerre ; cependant, le titre appartient à l’élection. « Emmanuel Macron et Marine Le Pen en seconde mi-temps, Jean-Luc Mélenchon comme arbitre et le chaos politique derrière eux », écrit le journal sur son site internet.

Les trois candidats les plus reçus « ont réuni les trois quarts des suffrages et anéanti le pouvoir républicain traditionnel », écrit Le Monde, rappelant que cela fait exactement 20 ans que le père de Le Pen, Jean-Marie Le Pen, a choqué la France entière en avançant à le second tour de l’élection présidentielle.

Le rédacteur en chef du Figaro, Alexis Brézet, a déclaré que « ce qui est surprenant, c’est qu’il n’y a pas de surprises ». Selon Brézet, le président doit se méfier des partisans de Mélenchon, qui pourraient créer un bloc contestataire que le gouvernement ne doit pas amoindrir. Le rédacteur en chef du Figaro estime que Macron peut apprendre de sa campagne apparemment moins réussie contre l’extrême droite contre l’extrême gauche.

« Rematch, Macron a l’avantage », lit-on en première page du Parisien.

« Le remake de 2017 aura bien lieu », a écrit la chaîne de télévision France24. Durant son mandat, Macron a collaboré avec des hommes politiques d’extrême droite et adopté leurs thèses avec un tel succès qu’il a « aspiré » la base électorale de la candidate républicaine Valérie Pécresse, note France24.

Pécresse n’a pas franchi le seuil des 5%, alors qu’il y a cinq ans son homologue républicain, François Fillon, avait obtenu 20% des voix et terminé troisième.

La première page de L’Humanité est noire avec un message « Pas elle » (Pas lui) faisant référence à Le Pen. Dans le même temps, la lettre « l » a la forme d’un feu, qui figure sur le logo du parti Unité nationale (RN), candidat de Le Pen. « La menace qui pèse sur le candidat de droite au pouvoir n’a jamais été aussi grande », indique le sous-titre.

Dans son analyse, Libération reproche à Macron de s’être présenté comme un « rempart contre l’extrême droite » durant son mandat, ce qui a en partie contribué à son limogeage. Selon Libération, Le Pen s’en est servi pour « adoucir son image et masquer sa radicalité ».

Contrairement à d’autres médias, BFM TV a souligné que le second tour de cette année est très différent d’il y a cinq ans. Malgré le même candidat en lice, Le Pen a considérablement changé son image publique et s’est abstenu de faire des déclarations radicales. Il a également cessé de crier fort pour quitter l’Union européenne et la zone euro.

Le bassin d’électeurs qui peuvent voter pour lui au second tour est plus large qu’il ne l’était il y a cinq ans. Le nouveau venu aux élections de cette année est un journaliste de droite Eric Zemmour, qui s’est retrouvé avec sept pour cent des voix après une augmentation surprenante des baisses. Selon un sondage Elabe, 86 % des électeurs pourraient pencher pour Le Pen au second tour.

La campagne avant le second tour a également commencé lundi. Alors que Macron a été largement absent de la campagne avant le premier tour, il a prévu plusieurs voyages à travers la France au cours des 14 prochains jours – visitant Strasbourg à l’est et la ville portuaire du Havre à l’ouest du pays dans un avenir proche . journée.

Le grand débat télévisé entre les deux candidats aura lieu le mercredi 20 avril à partir de 21 heures sur la chaîne France 2. Il y a cinq ans, le débat avait été très dommageable pour Le Pen, mais cette année on peut s’attendre à un débat beaucoup plus professionnel et donc débat plus intense.performance convaincante, les médias ont convenu.

Le Bureau enquête sur les SMS de Zemmour aux Juifs

Pendant ce temps, le bureau de la CNIL, qui veille à la protection des données personnelles en France, est confronté au fait que des dizaines de milliers de personnes ont reçu des SMS courts sur leurs téléphones portables vendredi, deux jours avant l’élection présidentielle en France, signés au nom du candidat d’extrême droite Rik Zemmour. Le lien qu’il contient mène au texte sur son site Web. En particulier, les membres de la communauté juive reçoivent des SMS.

« Allons-nous vivre en paix en France plus longtemps ? Vos enfants comptent sur vous ! EZemmour », lit le texte. Cliquer sur le lien ouvrira une page maintenue par l’équipe Zemmour BFM TV. Au-dessus se trouve un texte avec la légende » Message d’Erik Zemmour aux Français sur la foi juive ». Texte non disponible.

L’article assez large traitait spécifiquement de l’antisémitisme en France, du « problème » des citoyens « rendant la vie misérable » aux Juifs ou du terrorisme islamique, a indiqué la station.

Les équipes de contact utilisent les services d’intermédiaires qui fournissent des contacts à des groupes de population spécifiques, a déclaré l’un des rédacteurs de la campagne de Zemmour à BFM TV. La liste de diffusion prend en compte les personnes qui s’abonnent à des newsletters sur le thème juif ou qui recherchent fréquemment des mots-clés liés à des préoccupations concernant l’antisémitisme. Selon l’équipe, tout est légal.

La loi française interdit l’utilisation de listes de personnes basées sur leurs convictions religieuses dans les campagnes politiques. Un candidat qui enfreint cette loi encourt une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 euros (7,3 millions de couronnes) et cinq ans de prison.

Zemmour est d’origine juive algérienne avec des racines berbères. L’opinion de la communauté juive sur Zemmour est pour le moins ambiguë. Certains d’entre eux ont été abordés avec le programme de rétablissement de la sécurité en France et une attitude radicale envers l’Islam. En revanche, le Conseil des institutions juives de France (CRIF) l’a qualifié d’extrémiste, qui a refusé de l’inviter au débat préélectoral, ainsi qu’une autre femme politique d’extrême droite, Marine Le Pen.