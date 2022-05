Les agriculteurs importent le plus souvent des machines d’Allemagne et de France. À quel prix? – AgroNews – Actualités agricoles

En 2021, la Pologne est le plus souvent importée machines agricoles d’Allemagne et de France. Le prix des machines de transport a augmenté à la fois au niveau national et de l’étranger vers la Pologne. Le prix moyen de l’importation de machines agricoles de l’étranger en Pologne en 2021 est de 1 537 PLN et en Pologne de 1 069 PLN. Les machines les plus couramment importées sont les tracteurs, les moissonneuses-batteuses et les remorques agricoles.

Plus d’informations sur le transport machines agricoles est présenté dans le « Rapport sur les machines agricoles 2021 » développé par Clicktrans – un service de transport polonais.

Le « Rapport sur les machines agricoles 2021 » est basé sur plus de 26 000 commandes de transport de machines agricoles publiées sur le site Web Clicktrans.pl en 2011-2021.

En 2021, les machines agricoles sont importées principalement d’Allemagne. La part de l’Allemagne est supérieure à 45 %. Fait intéressant, par rapport à 2020, la part de la France a considérablement augmenté – de 13,5 heures. Les deux pays sont clairement en tête – la différence entre la France et, derrière lui, le Danemark est de 24 points.

Hausse des prix du transport de machines agricoles

En 2021, le prix moyen du transport de machines agricoles en Pologne sera de 1 069 PLN, soit près de 24 % de plus qu’en 2020. En revanche, le transport de l’étranger vers la Pologne coûte en moyenne 1 537 PLN et est 13 % plus élevé qu’en 2020. Seul le prix moyen des engins de transport de la Pologne vers d’autres pays a baissé. Il s’élevait à 1 483 PLN, soit 2 % de moins que l’année précédente.

Types de machines agricoles transportées



En 2021, le plus recherché est le transport de tracteurs, de combinés et de remorques. Les semis, les charrues, les tondeuses à gazon, les épandeurs et les pulvérisateurs sont également transportés.

« Rapport sur les machines agricoles 2021 » est la deuxième édition du rapport sur les importations de machines agricoles par la Pologne en Europe. Des informations détaillées, des conclusions et des graphiques sont inclus dans le rapport.

Rapports disponibles sur : https://clicktrans.pl/info/raport-maszyny-rolnicze-2021

Kliktrans.pl