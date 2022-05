En vélo de Navarre à la France : partie de l’itinéraire EuroVelo activé des deux côtés de la muga

Le vice-président du gouvernement de Navarre, José María Aierdi, et le président du département atlantique des Pyrénées françaises, Jean-Jacques Lasserre, ont organisé mardi des rassemblements des deux côtés de la route où ils ont signé un engagement à promouvoir le tronçon l’itinéraire EuroVelo 3 à travers les Pyrénéesrécemment renouvelé dans un projet transfrontalier avec un investissement de plus de 4 millions d’euros, pour soutenir mobilité à vélo en milieu rural et, en même temps, la fréquentation sert à générer une dynamique d’activité, de développement durable, d’agrotourisme ou de promotion locale sur le territoire.

Eurovelo représente le rêve européen uni par le vélo, un projet avec près de 90 000 kilomètres de pistes cyclables réparties sur 19 itinéraires, dont trois traversent l’Espagne, traversant le continent d’un bout à l’autre.

Aierdi et Lasserre dirigent la clôture de projets de coopération transfrontalière Bicimugiavec une apparition publique dans la ville d’Estérençuby / Esterenzubi dans le Bajo Navarra et une action ultérieure à l’usine d’Orbaizeta qui a réuni huit partenaires des deux côtés de la frontière et des conseils, entités et agences locales qui ont également participé à cette initiative pour promouvoir la mobilité durable à vélo et le développement régional dans les zones rurales des Pyrénées.

Aierdi, lors de la visite

Le projet Bicimugi s’est concentré sur développer une dorsale recyclable entre la Navarre et les Pyrénées-Atlantiquesdéveloppant ainsi l’infrastructure de l’EuroVelo 3 sur le tronçon qui relie les deux régions et, pour l’essentiel, environ 205 kilomètres, traversent la Communauté Foral.

Ce projet européen de coopération transfrontalière vise à favoriser la mobilité à vélo dans les zones rurales et montagneuses, par le développement et l’amélioration de systèmes de transport respectueux de l’environnement et à faible émission de carbone, et ainsi soutenir la revitalisation de l’activité et du territoire sur l’ensemble du territoire. Il a été inclus dans l’initiative INTERREG POCTEFA et a reçu un financement du Fonds européen de développement régional (FEDER), ainsi que du gouvernement de Navarre et de l’entreprise publique Nasuvinsa.

Lors de l’événement qui s’est tenu dans les villes d’Estérençuby / Esterenzubi et Orbaizeta des deux côtés de la muga, le vice-président et chef de la planification régionale, José Mª Aierdi, qui était accompagné du directeur général du tourisme, de l’action extérieure et de la stratégie de projet de la L’exécutif Foral, Maitena Ezkutari, Sergio Pérez et Rubén Goñi, respectivement, exprime sa gratitude pour les efforts conjoints qui ont permis de conditionner un itinéraire qui traverse les deux régions transfrontalières, développant ainsi la structure de l’itinéraire transeuropéen longue distance Eurovelo (EV3 ), couvrant près de 5 300 kilomètres entre la ville norvégienne de Trondheim et Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne.

Axe de développement régional durable

Aierdi a souligné le travail accompli par Bicimugi pour soutenir la mobilité durable et l’accessibilité universelle et a assuré que « cette piste cyclable EV3 est un axe de développement territorial durable, grâce au développement de services et d’infrastructures et d’autres mesures qui généreront de l’activité autour d’elle, particulièrement nécessaire dans les zones rurales.

Après avoir remercié spécifiquement la contribution au projet de Nasuvinsa et de l’agence régionale et de durabilité Lursarea, qui est rattachée à l’entreprise publique, il a cité Bicimugi comme « le meilleur exemple de ce que nous pouvons réaliser avec les efforts et la collaboration du gouvernement de Navarre et d’autres organismes et entités locales. » pour générer des activités à fort potentiel de développement régional, d’agrotourisme, d’économie et de valorisation des produits locaux et de mise en valeur du milieu naturel ».

En attendant, le président de ce Département de la région Aquitaine, Jean-Jacques Lasserre, nous a invités à continuer à promouvoir de nouveaux espaces de collaboration transfrontalière, comme le Bicimugi, pour des intérêts communs et territoriaux, sociaux et économiques de part et d’autre de les Pyrénées.

La clôture officielle de Bicimugi s’est déroulée en présence de huit partenaires du projet, notamment le Département des Pyrénées-Atlantiques (partenaire principal), Nasuvinsa-Lursarea, les communes de Saint-Palais et d’Esterençuby, l’Office de Tourisme du Pays Basque, les Attractions Touristiques et Agence de Développement du Béarn Pays Basque, Communauté de la Région de Pampelune et la Fédération Cycliste Européenne.

budget 4,4 millions

La fermeture officielle du Bicimugi de l’usine d’Orbaizeta a été suivie par les techniciens de Nasuvinsa-Lursarea en charge du programme, Micaela García et Ana Ariz, ainsi que par la présence d’un grand nombre de représentants institutionnels, dont le président du Conseil de la vallée d’Aezkoa, Karlos Bueno, qui a accueilli le public à Orbaizeta. Étaient également présents les directeurs et directeurs généraux du tourisme, des projets stratégiques et de l’action extérieure du gouvernement de Navarre, Maitena Ezkutari, Rubén Goñi et Sergio Pérez, respectivement, ainsi que des représentants de la ville, des entités locales et des associations, telles que Cederna Garalur .

Le budget total de Bicimugi est passé à 4,5 millions, dont 65% sont financés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) du POCTEFA – Programme opérationnel de coopération territoriale hispano-française-andorrane. Parmi ceux-ci, 1,1 million ont correspondu avec la Communauté Forale et ont été cofinancés par le Gouvernement de Navarre (25%) et par l’entreprise publique Nasuvinsa (10%). Pour les Leaders Provinciaux, 63% ont été donnés par la Direction de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat, des Paysages et des Projets Stratégiques, et les 37% restants par la Direction du Développement Economique et des Entreprises, à travers la Direction Générale du Tourisme et de la Consommation. .

242 kilomètres de liaison locale

Le programme Bicimugi a permis conditions à près de 83 kilomètres de l’itinéraire EuroVelo314 d’entre eux se trouvent dans la section des Pyrénées-Atlantiques, et un autre environ 69 kilomètres dans la région de Navarre, ce dernier correspondant à 57 kilomètres du col d’Organbide à Aoiz/Agoitz, et les 12 autres ont été conditionnés par le Commonwealth de la région de Pampelune .

Le tronçon de Navarre de l’EuroVelo3 ou Route des Pèlerins totalise 205 kilomètres, depuis son entrée via Orbaizeta vers Aoiz/Agoitz et continue le long de la Vía Verde del Irati jusqu’à la région de Pampelune, où il rejoint EV1 pour continuer vers Santiago de Compostelle.

Au cours de ces 30 mois de travail commun, 10 autres partenaires locaux de Navarre ont également collaboré, rejoignant le projet, la plupart d’entre eux étant des villes traversées par EV3. En particulier, les mairies d’Erroibar-Valle de Erro, Luzaide-Valcarlos, Roncesvalles-Orreaga, Auritz-Burguete, Lónguida-Longida, Arce-Artzi, Aoiz-Agoitz, Aezkoa Valley Council, Aranzadi Science Society et Cederna Garalur Local Action Group .

Parmi les actions réalisées dans le cadre de Bicimugi, la conception 45 boucles avec liaisons rurales pour la promotion de la mobilité cyclable, qui totalisent 242 kilomètres de voies de connexion locales, ainsi que la restauration de 57 kilomètres de routes existantes permettant la poursuite de l’itinéraire EV3 en Navarre.

De même, des ateliers de sensibilisation ont été organisés auxquels ont participé plus de 700 personnes, un plan a été élaboré pour favoriser l’accessibilité sur certains parcours et des journées de sensibilisation ont été organisées à ce sujet.

D’autre part, des services attractifs dans les deux régions ont été compilés pour les utilisateurs de ce réseau cyclable, au niveau des points d’hébergement, des services techniques ou des établissements d’hôtellerie et de restauration, etc.

Côté français, le département des Pyrénées-Atlantiques a construit une ligne verte de 14 kilomètres en deux tronçons, l’un entre Escos et Autevielle-Saint-Martin-Bideren et l’autre entre Uhart-Mixe et Larceveau. De même, Esterençuby a aménagé 4 boucles, représentant près de 124 kilomètres de pistes cyclables, et propose désormais 15 vélos à assistance électrique pour enrichir ses services aux riverains et aux touristes.

De son côté, Saint-Palais a rénové une passerelle piétonne sur la Bidouze, reliant l’EV3 aux terrains de sport et aux écoles, et a lancé l’expérience en dotant 38 établissements médico-sociaux situés à proximité de l’EuroVelo. les vélos sont adaptés pour les personnes en perte d’autonomie et en situation de handicap.

Confession européenne de Bicimugi

Le projet Bucimugi a été sélectionné par la Commission européenne pour participer à la Semaine européenne de la ville et du territoire qui aura lieu en octobre à Bruxelles, où seront présentées des expériences pionnières dans les zones de transition verte promues en Suède, en France, en Finlande et en Allemagne.

Le gérant de l’entreprise publique Nasuvinsa et des membres de la Délégation du Gouvernement de Navarre à Bruxelles proposeront spécifiquement un atelier sur les bonnes pratiques de sensibilisation des jeunes à la transition verte, coïncidant avec la commémoration de l’Année européenne de la jeunesse en 2022.

Le projet Bicimugi place la Navarre et sa stratégie verte Vert de Navarre parmi les régions européennes de référence en matière de durabilité.

En effet, Bicimugi a permis de construire des synergies avec d’autres projets européens comme RDciGreen, pour favoriser l’utilisation de matériaux recyclés issus des déchets de démolition et de construction dans un modèle d’économie circulaire. Cette collaboration permet l’utilisation de granulats recyclés dans les travaux réalisés sur la plupart des tracés de Bicimugi.

« En fait, la mobilité cycliste est un vecteur de collaboration entre les régions de l’espace européen à travers l’élargissement et l’interconnexion des itinéraires qui le traversent », rappelle la directrice générale du tourisme Maitena Ezkutari. Sans aller plus loin, la Direction générale du tourisme et du commerce a récemment présenté le projet Bicimugi avec Ederbidea et Atlantic on Bike, fonctionnant sur EV1, dans la « Stratégie du tourisme transfrontalier de Navarre » devant le Comité régional dans le cadre de la Semaine européenne , qui a eu lieu le 10 mai, comme un autre modèle de tourisme basé sur la durabilité et le respect des destinations.