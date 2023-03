L’enquête se poursuit, mais Babiš n’a pas été contacté, a déclaré le Français

Les autorités françaises continuent d’enquêter sur le candidat présidentiel et chef du mouvement ANO, Andrej Babiš. Et c’est à cause de soupçons de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale.

Le rédacteur en chef Seznam Zprávy s’est adressé au bureau du procureur concernant la question peu après que Babiš, dans le seul débat télévisé auquel il a participé avant le premier tour de l’élection présidentielle, a déclaré qu’il n’avait aucune connaissance de l’enquête et que personne ne l’avait contacté. Il a également évoqué le fait que seul le journal « de gauche » Le Monde avait écrit à ce sujet, affirmant qu’il s’agissait d’un mensonge fabriqué par les médias.

Journaliste de Journal économique, qui a d’abord publié la réponse de l’autorité. En décembre, Deník N a vérifié le même problème avec le même résultat.

« L’enquête se poursuit, bien qu’à ce stade il n’y ait eu ni interrogatoire ni citation à comparaître », a déclaré le Parquet national financier (PNF) à la question explicite de Seznam Zpráv si le candidat à la présidentielle Babiš avait été contacté par les enquêteurs.

PNF enquête sur les crimes économiques et financiers graves en France. Dans sa réponse, il a en outre rappelé à l’éditeur que l’affaire avait été ouverte en février dernier.

Les autorités françaises enquêtent sur les circonstances dans lesquelles l’ancien Premier ministre tchèque a acquis il y a plusieurs années une villa avec terrain à Mougins dans le sud de la France par l’intermédiaire d’une chaîne de sociétés offshore basées à Monaco et dans les îles Vierges britanniques. Babiš a décrit à plusieurs reprises les informations sur l’enquête en France comme un non-sens. Selon lui, la transaction était légale.

« En février 2022, nous avons ouvert une enquête préliminaire sur des allégations de blanchiment grave et de fraude fiscale », écrit HN pour PNF Antoine Jocteur-Monrozier.

« Je tiens à souligner que les personnes qui font l’objet d’une enquête n’ont pas à en être informées en vertu du droit pénal français. Cela ne change qu’avant qu’elles ne soient librement interrogées ou détenues », a déclaré Jocteur-Monrozier. Il a ajouté que les enquêteurs n’avaient pas interrogé Babiš.

Le parquet français a confirmé que l’affaire concernait l’implication de Babiš dans les soi-disant Pandora Papers. Il s’agit d’un document divulgué montrant qu’un certain nombre de personnes influentes, dont des premiers ministres et des présidents de divers pays du monde, cachent leurs actifs derrière des sociétés cachées dans des paradis fiscaux.

« J’ai dit que s’ils enquêtent sur quelqu’un, ils le contactent généralement, donc je ne sais pas à ce sujet. Et si vous menez toujours une campagne contre Babiš, je tiens à vous dire que l’unité d’analyse financière du ministère des Finances a clairement confirmé au comité de contrôle des flux monétaires présidé par TOP09, que tout va bien. Parce que je suis le seul politicien ici qui délivre le SPT et publie son revenu net et imposable. J’ai donc toujours compris que le nid de cigogne avait disparu, il était donc impossible de continuer à forcer vos découvertes, donc je n’ai rien à dire à ce sujet », a commenté Babiš sur l’enquête française.

« Je n’ai rien dit, je n’étais pas au courant », a-t-il répondu plus tard lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait à dire sur le fait qu’il faisait toujours l’objet d’une enquête en France.

Selon Le Monde, Babiš a acheté une villa en France en septembre 2009 via un réseau de sociétés offshore. Les deux propriétés, dont une villa de trois acres, ont été achetées par une société basée à Monaco, selon la lettre. Il appartient à une société offshore des États-Unis. La propriété a coûté 14 millions d’euros, soit environ 335 millions de couronnes au taux de change actuel.

Le contrat d’achat, consulté par Le Monde, stipule que le montant est « payé en espèces », ce qui peut également être compris comme un transfert normal. Cependant, des documents de Pandora Papers indiquent que la société américaine Babiš a utilisé un prêt de 15 millions d’euros auprès d’une société offshore enregistrée aux îles Vierges britanniques pour financer l’achat de la maison de Mougins. Mais les documents officiels français ne font aucune mention de ce prêt, précise le journal.

Selon Le Monde, les enquêteurs devraient tenter de comprendre le but de cet accord et découvrir pourquoi Babiš est propriétaire des sociétés et structures de crédit qui ont emprunté l’argent. L’enquête sera compliquée car les événements décrits datent de plusieurs années et peuvent être limités dans le temps.