Annecy Biathlon WC 2022 : Programme et résultats

Les courses du Grand Bornand reprendront par un sprint le jeudi 15 décembre, mais à la place de Hochfilzen, la course masculine débutera. Un jour plus tard, la femelle effectuera également le parcours le plus court. L’événement de samedi se poursuivra à midi avec la course de poursuite masculine, deux heures plus tard les biathlètes participeront également à la même course. La semaine suivante fera partie d’une course à départ groupé.