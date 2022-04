L’énorme prime de renouvellement offerte par le PSG à Mbappé lui a fait refuser de signer au Real Madrid

Après ses deux buts dimanche dernier face à Lorient, Kylian Mbappé calmer les eaux autour de son avenir en déclarant qu’il y a « des nouveautés » dans les négociations qu’ils retardent leur décision.

« Je n’ai pas encore pris de décision, il y a de nouveaux éléments à prendre en compte. Lesquels ? Juste de nouveaux éléments… », a déclaré l’attaquant français, dont le contrat expire cette année. deux mois et demi.

Mbappe a enduré toutes sortes de pressions ; depuis Emmanuel MacronPrésident de la République, et Nicolas Sarkozyprédécesseur au bureau, jusqu’à Nasser Al-Khelaïfiprésident du PSG, ou Émir du Qatarpropriétaire, tout le monde l’a influencé pour renouveler son contrat et représenter la France et le club des Gaules à l’avenir monde.

Eh bien, le dernier est pratiquement un chèque en blanc, offre sans précédent dans l’histoire du football pour prolonger le séjour de Kylian dans la capitale d’au moins un an.

C’est ainsi que le dit la ‘BBC’, confirmant que le PSG lui a offert une prime presque renouvelée 180 millions d’euros au bélier.

De plus, son salaire augmentera également pour 50 millions d’euros bruts (environ 25 ‘kilo’ net).

Comme si cela ne suffisait pas, ses parents, principal agent des négociations entre le club et le joueur avec son avocat, recevront le prix. 50 millions d’euros de bonus brut (25 autres ‘clean’) pour avoir rassuré ses clients.

Tout pour éviter ce qui semble être de plus en plus inévitable chaque jour : que Kylian Mbappe réalise son rêve de jouer à Real Madrid. Il y a quelques jours, Josep Pedrorol publicité la date que le club voit en un coup d’œil pour présenter la star française. Il semble que, peu importe les efforts du PSG, la conclusion du « tic, tic » est à quelques semaines de devenir une réalité.