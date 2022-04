Maluma a fait sensation à son arrivée à Paris : Avec un nouveau look avec des cheveux platine et un cœur rouge, elle a été surprise par la tenue audacieuse | Personnes | Divertissement

L’artiste colombien Maluma parcourt Paris pour profiter de la Fashion Week dans le pays européen. Colombia a été reçu avec acclamations, fanfare et émotion en France, par plusieurs fans qui n’ont cessé de lui montrer qu’il est l’un des artistes les plus aimés du show international.

L’artiste charismatique de 29 ans a applaudi ses followers en posant plusieurs selfies avec eux.

Le clip où l’on peut voir les gens qui l’entourent a été publié par « Papi Juancho » lui-même, dans un rouleau de photos sur son Instagram.

Voici à quoi ressemble Maluma avec son nouveau look à Paris

L’apparition de Maluma a toujours fait l’objet de conversations sur les réseaux sociaux. Le chanteur n’est pas seulement connu pour son influence dans le monde de la musique, mais aussi pour son sens de la mode.

Maintenant, elle surprend tout le monde avec une nouvelle coupe de cheveux radicale, qu’elle partage via une bobine vidéo. Dans ce cas, elle arbore également un look blond, avec un cœur rouge vif et marqué à l’arrière de la tête.

En quelques heures, la publication a dépassé le million de « j’aime » et a reçu environ 15,5 mille commentaires de ses plus de 61 millions d’abonnés Instagram.

La chanteuse de Medellín a placé « L’amour est dans l’air » en bas de la photo, faisant référence au fait qu’elle est à Paris.

Maluma a été mordu par son chien Doberman

Selon les avis latfanLors de ses passages sur le sol français, Maluma est apparu sur différents défilés de mode dans la capitale : comme Valentino, où il a présenté sa collection automne-hiver 2022, ainsi que la collection de la société Herms.

Pour une occasion aussi importante, il portait un manteau beige associé à des détails vert métallisé, un pantalon assorti et une chemise en coton blanc à col montant. À sa tenue, elle a ajouté des baskets blanches et des lunettes.

Ce sera l’image que Maluma portera lors de son prochain spectacle prévu en Europe qui aura lieu entre le 10 et le 18 mars, et sera présenté à Paris, Montpellier, Tirana, Londres et en Grèce. (E)

Maluma est le nouveau visage de la campagne Versace