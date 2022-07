L’enfer en Europe : les records tombent en Angleterre, le lac Balaton s’assèche, l’eau tombe en Istrie

Niveau d’eau dans Balaton est actuellement de douze centimètres dans des conditions idéales. Dans la ville de Sifok, même la semaine dernière, il n’a reçu que quatre-vingt-dix centimètres.

Derrière des peuplements secs, des températures élevées et très peu de neige dans la dernière période. Les habitants tirent la sonnette d’alarme, le niveau du plus vieux lac d’Europe centrale va baisser d’un centimètre par jour, indique le service de gestion de l’eau sur son site Internet.

Le lac Balaton s’assèche rapidement en raison de la sécheresse et des températures élevées.

Mon voisin a le même problèmeLac Nezidersks’est envolé vers les terres de Maars et d’Autriche. Le service de l’eau y est à son plus bas niveau depuis dix ans. La télévision autrichienne ORF a rapporté que la hauteur actuelle du lac Nezidersk n’est que de trois centimètres plus élevée, ce qui n’est pas la valeur la plus basse de l’histoire. Par conséquent, travaillez ensemble sur des projets communs pour éviter cela.

Le manque d’eau fait également souffrir les lieux de villégiature populaires. en croate épouse lundi, des restrictions sur la consommation d’eau sont entrées en vigueur. Le conseil de la péninsule, populaire auprès des touristes, a décidé de le faire en raison d’une sécheresse de cinq ans. Même les étrangers de l’étranger doivent manger de l’eau.

En Istrie, les foules demandent des bains d’eau. C’est comme se laver le visage.

Les restrictions ne concernent que l’eau potable, qui ne doit pas être utilisée dans les voitures, éclaboussée dans les rues et les espaces verts, ou se baigner dans les douches et les baignoires. Les exceptions sont les marchés aux épines et aux poissons. Même les agriculteurs n’ont pas à rêver de consommation.

J’invite tout le monde à consommer de l’eau potable, afin qu’à l’avenir nous n’ayons pas à prendre des mesures plus restrictives, upan istrien Boris Mileti se laisse entendre.

Faire face à des températures anormalement élevées Grande Bretagne, qui attaque les températures des tiges tropicales. Au Royaume-Uni, l’avertissement de chaleur au quatrième degré a été levé, limitant les opérations même sur la plus grande base aérienne de la Royal Air Force (RAF). Au Pays de Galles, ils ont enregistré la température la plus chaude des dix dernières années.

C’est partout en Europe, même en Grande-Bretagne.

Quinze cent deux mille personnes sont mortes de cette seule analogie, met en garde Bob Ward, rédacteur politique du Grantham Institute for Climate Change and the Environment.

En raison de la température insupportable, certaines roues limitent même le fonctionnement à plein temps. Network Rail a déconseillé aux gens de voyager en train. Le trafic ferroviaire doit être ralenti en raison de la grande largeur des rails.

Le Portugal, Panglao et le sud de la France sont en cours. Ils menacent également la Croatie.

péninsule Ibérique et au sud France En Pologne, 20 000 hectares sont détruits par les chiens en une semaine.

Dimanche, ils ont libéré leur premier véhicule, à savoir un pompier de 250 ans qui n’a pas pu échapper à l’incendie qui se déplaçait rapidement dans la province de Zamora, dans le nord-ouest du pays, dans les régions de Castille et León, a rapporté El Paso. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a également exprimé ses condoléances sur Twitter, louant le travail de tous ceux qui luttent sans relâche contre les pores.

Pores env. je vais me noyer et ibenik ils ont rapidement été occupés par des pompiers et des secouristes croates, qui ont évacué les habitants et les touristes.

Certaines températures baissent dans le sud et le sud-ouest de la France Remarques. Lundi, à Brest, la température était de 39,3 degrés Celsius, à Nantes de 42 degrés Celsius et à Biscarrosse de 42,6 degrés Celsius, soit le record parfait de juillet à 41,7 degrés.