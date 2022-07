J’avais honte de mon apparence, se reprocha Krčmář. Même s’il était le seul Tchèque à s’être manifesté

Les biathlètes tchèques n’ont pas marqué lors du sprint de la Coupe du monde au Grand-Bornand. Michal Krčmář s’est classé 48e et sera le seul représentant à participer à la course poursuite de samedi. Le Norvégien Johannes Thingnes Bö a gagné pour la première fois cette saison.

Mikuláš Karlík a pris la 64e place et Jakub tvrtecký a terminé juste derrière lui. Bien que le tir de Milan emlička ait été précis, il n’a terminé que 73e. Adam Václavík est 82e après quatre erreurs.

L’aubergiste a raté deux cibles en position couchée et une debout. « Je ne veux pas entrer dans mes émotions, mais la performance d’aujourd’hui a été terrible et je suis gêné. J’ai à peine raté une séance d’entraînement, alors je me suis allongé et j’en ai laissé deux là-bas. deuxième sprint après stersund. Je suis en colère », a-t-il déclaré à la télévision tchèque.

Johannes Thingnes Bö a terminé pour la 53e victoire en coupe. Le Norvégien de 28 ans s’est imposé avec 7,2 secondes d’avance sur le Russe Eduard Latypov, et un autre Norvégien, Filip Fjeld Andersen, a terminé troisième.

Samedi, les combattants masculins et féminins étaient au programme en France, et dimanche, pour la première fois de la saison, une course avec départ groupé, qui devait être réalisée par Markéta Davidová et Jessica Jislová.

Course SP en biathlon au Grand-Bornand (France) :

Garçons – sprint (10 km):

1. JT Bö (Nor.) 23:20.3 (circuit 0 tr.), 2. Latypov (Russie) -7.2 (0), 3. Andersen (Nor.) -18.2 (0), 4. Fillon Maillet (Fr. ) -21.2 (1), 5. Laegreid (Nor.) -24.5 (0), 6. Smolski (Bel.) -26.5 (0), 7. Jacquelin (Fr.) -33.0 (2), 8. Christiansen ( Nor.) -38,8 (1), 9. Samuelsson (Suède) -40,7 (1), 10. Lapšin (Corée) -42, 7 (0), …48. aubergiste -2:02,1(3), 64. Charly -2:21.8 (3), 65. Trimestriel -2:22.5 (3), 73e. Un pain -2:30.1 (0), 82. Vaclavik (tous en République tchèque) -2:46.6 (4).

Rang SP (après 7 des 22 courses) : 1. Samuelsson 282 p., 2. Jacquelin 279, 3. Christiansen 259, 4. Fillon Maillet 255, 5. Latypov 253, 6. JT Bö 249, …24. aubergiste 105, 57. Trimestriel 14.