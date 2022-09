L’élection est terminée en France, les résultats seront serrés

Mélenchon a déclaré que « le parti du président a été battu ». Il a appelé les électeurs à soutenir à nouveau la coalition de gauche au second tour et « rejette clairement les intentions bien connues » du camp présidentiel. Les candidats de la NUPES se sont dits satisfaits des résultats de leur regroupement dans les médias.

Selon la station TF1, Macron a appelé les politiciens de son alliance à l’humilité, qualifiant les résultats d’encourageants. La Première ministre Lisabeth Bornéo a déclaré que la coalition présidentielle disposait d’une semaine pour remporter une « majorité forte et claire » au second tour. Selon lui, les valeurs fondamentales de la République française sont en jeu. Il a appelé à la mobilisation contre l’extrémisme. « Républicain ne veut pas dire monter les uns contre les autres », a déclaré le Premier ministre.

Le second tour aura lieu dans les circonscriptions où aucun candidat n’obtient 50 % des voix et en même temps 25 % des voix de tous les électeurs inscrits. Les deux candidats ayant obtenu le soutien le plus élevé ou le candidat ayant obtenu au moins 12,5 % des voix de tous les électeurs sont qualifiés pour le second tour.