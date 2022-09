Tchèque avec le Portugal et la Suisse. Équipe des moins de 21 ans à deux reprises en barrages de l’Euro 2023 par l’Islande

Il y a 2 heures, 19/09/2022 21:00

Pavel Prochazka

crédit photo : Profimedia.cz

À l’étranger

La fin du mois de septembre est réservée aux deux derniers tours de la Ligue des Nations (Sport 1 et Sport 2). L’équipe nationale tchèque joue pour sa survie en division d’élite A le samedi 24 septembre (20h45) à Prague-Eden contre le Portugal (dans la lignée de la star Cristiano Ronaldo) et le mardi 27 septembre (également 20h45) à Suisse (les deux matchs diffusés par T Sport).

Il y a aussi plusieurs matchs de haut niveau à suivre, comme Italie-Angleterre (vendredi, 20h45), Pays-Bas-Belgique (dimanche, 20h45), Angleterre-Allemagne (lundi, 20h45) ou Portugal-Espagne (mardi, 20h45).

L’équipe tchèque U-21 jouera ensuite deux matchs éliminatoires pour la promotion au Championnat d’Europe 2023 contre l’Islande (tous deux sur T Sport, à l’extérieur le vendredi 23 septembre à 18h en Islande, à domicile à eské Budějovice le mardi 27 septembre, également à 18 heures).

LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022

20h00 : TIKI-TAKA (émission télévisée retraçant les moments les plus intéressants de la 9e journée de la Fortuna tchèque : ligue) – O2 TV Sport, O2 TV Football.

20h55 (coup d’envoi 21h00) : CD Tenerife – FC Málaga (6e tour match Ligue 2 espagnole/Liga 2) – NOVA Sport 3.

MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

14h00 : TIKI-TAKA (talk show cartographiant les moments les plus intéressants du 9ème tour de Czech Fortuna : Liga) – O2 Football. O2 TV Sport à 15h.

18h20 : Temps forts des 5e et 6e tours de la Ligue des Nations – T Sport. Rediffusion à 22h15.

18h50 (coup d’envoi 19h00): tchèque – Bosnie-Herzégovine (match de qualification pour la Coupe du monde 2024 en futsal à Brno) – T Sport. Enregistrement à 0,55 heures.

22h : Football – extra (mise à jour avant match Ligue des Nations Tchèque-Portugal) – CT Sport. Rediffusion mercredi à 6h00.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022

12h00 : Trailers Ligue des Nations 5ème et 6ème tour – Sport 2. Sport 1 à 18h15 et 02h00.

13h40 : Trailers des 5e et 6e tours de la Ligue des Nations – T Sport. Rediffusion à 22h15.

15h50 (coup d’envoi 16h00) : SK Hanácká Slavia Kroměříž – Baník Ostrava (2e tour Coupe tchèque/Coupe MOL) – CT Sport. Enregistrement à 1h50.

18h25 (coup d’envoi 18h30) : Sparta Prague – AS Rome (2e tour des éliminatoires de la Women’s Champions League) – NOVA Sport 1.

19h50 : Moment of the week (tour d’horizon des événements footballistiques les plus intéressants de la semaine dernière) – CT Sport.

20h45 : Ecosse – Ukraine (2 barrages Ligue des Nations, Division B) – Sport 2.

21h45 : Football – extra (mis à jour avant le match de la Ligue des Nations Tchèque-Portugal) – CT Sport. Rediffusion mercredi à 6h00.

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

8h45 : Moment de la semaine (tour d’horizon des événements footballistiques les plus intéressants de la semaine dernière) – CT Sport. Lecture à 2:35

14h10 : Temps forts des 5e et 6e tours de la Ligue des Nations – T Sport. Rediffusion à 21h25

15h15 : Temps forts des 5e et 6e tours de la Ligue des Nations – Sports 2.

15h45 (coup d’envoi à 16h00) : Kazakhstan – Biélorussie (5e tour de la Ligue des Nations, division C) – Sport 2.

18h00 : Lettonie – Moldavie (match du 5e tour de la Ligue des Nations, Division D) – Sports 2. Record sportif 1 à 13h00.

20h30 (coup d’envoi à 20h45) : Pologne – Pays-Bas (5e tour de la Ligue des Nations, Division A) – Sport 1, TVP Pologne 1.

20h30 (coup d’envoi 20h45) : Croatie – Danemark (5e tour Ligue des Nations, Division A) – Sport 2.

20h30 (coup d’envoi 20h45) : Slovaquie – Azerbaïdjan (5e tour de la Ligue des Nations, Division C) – Port RTVS Slovaquie. Enregistrement Sport 2 à 24h00.

20h30 (coup d’envoi 20h45) : France – Autriche (5e tour Ligue des Nations, Division A) – ORF 1 Autriche.

21h55 : Football – extra (mis à jour avant le match de la Ligue des Nations Tchèque-Portugal) – CT Sport.

23h00 : News des matchs de jeudi du 5e tour de la Ligue des Nations – Sport 2.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022

10h30 : Tirage au sort du 3e tour de la Coupe tchèque/Coupe MOL à Prague à Strahov – CT Sport.

17h45 : Moment de la semaine (tour d’horizon des événements footballistiques les plus intéressants de la semaine dernière) – CT Sport.

17h45 (coup d’envoi à 18h00) : Géorgie – Macédoine du Nord (5e tour Ligue des Nations, Division C) – Sport 2.

17h55 (coup d’envoi 18h00) : Islande – Tchéquie (premier match éliminatoire pour la promotion au Championnat d’Europe 2023 pour les joueurs de moins de 21 ans à Reykjavík) – T Sport.

17h55 (coup d’envoi 18h00) : Slovaquie – Ukraine (premier match pour la promotion au Championnat d’Europe des moins de 21 ans 2023) – Slovaquie JOJ Sport.

20h25 (coup d’envoi 20h30) : Brésil – Ghana (amical international) – NOVA Sport 1.

20h30 (coup d’envoi à 20h45) : Allemagne – Hongrie (5e tour de la Ligue des Nations, Division A) – Sport 1, ZDF Allemagne.

20h30 (coup d’envoi 20h45) : Italie – Angleterre (5e tour de la Ligue des Nations, Division A) – Sport 2.

22h45 (record, coup d’envoi 18h00) : Estonie – Malte (5e tour Ligue des Nations, division D) – Sport 1.

23h00 : News des matchs de vendredi du 5e tour de la Ligue des Nations – Sport 2.

23.05: Football – extra (mis à jour avant le match de la Ligue des Nations Tchèque-Portugal) – CT Sport.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

13h25 (coup d’envoi 13h30) : FC Forest Green Rovers v FC Exeter City (English League Three/League One Round 11) – Premier Sport 1.

14h45 (coup d’envoi 15h00) : Arménie – Ukraine (5e tour de la Ligue des Nations, Division B) – Sport 2.

15h55 (coup d’envoi 16h00) : FC Petersborough United v FC Port Vale (English League Three/League One Round 11) – Premier Sport 1.

17h45 (coup d’envoi 18h00) : Slovénie – Norvège (5e tour de la Ligue des Nations, division B) – Sport 1.

17h45 (coup d’envoi 18h00) : Irlande du Nord – Kosovo (5e tour Ligue des Nations, Division C) – Sport 2.

17h45 (coup d’envoi 17h55) : TSG 1899 Hoffenheim – WfL Wolfsburg (2e tour de Bundesliga féminine allemande) – ARD Allemagne (Das Erste).

18h00 (enregistrement, coup d’envoi à 14h30) : FC Arsenal – Tottenham Hotspur (2e tour Super League anglaise féminine) – Premier Sport 1.

20.10 : Moment of the week (tour d’horizon des événements footballistiques les plus intéressants de la semaine dernière) – CT Sport.

20h15 (coup d’envoi 20h45) : République tchèque – Portugal (5e tour du match Ligue des Nations à Prague-Eden, division A) – T Sport. Images de Midnight Sport 2, images de CT Sport du dimanche au lundi à 2h45.

20h30 (coup d’envoi à 20h45) : Serbie – Suède (5e tour Ligue des Nations, division B) – Sports 1.

20h30 (coup d’envoi 20h45) : Espagne – Suisse (5e tour Ligue des Nations, Division A) – Sport 2.

23h00 : News du match de samedi 5e tour de la Ligue des Nations – Sport 2.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022

13h25 (coup d’envoi 13h30) : FC Plymouth Argyle – FC Ipswich Town (11e tour de championnat/3e de la Premier League anglaise) – Sports 1. Premier Sports 1. Record à 21h45.

14h45 (coup d’envoi 15h00) : Moldavie – Liechtenstein (6e tour Ligue des Nations, division D) – Sport 2.

16h55 (coup d’envoi 17h00) : FC Chelsea – Manchester City (Match du 2e tour de la Super League féminine anglaise) – Premier Sport 1.

17h45 (coup d’envoi 18h00) : Slovaquie – Biélorussie (6e tour de la Ligue des Nations, division C) – Sport 1, port RTVS Slovaquie. Enregistrement Sport 2 à 24h00.

17h45 (coup d’envoi 18h00) : Azerbaïdjan – Kazakhstan (match du 6e tour de la Ligue des Nations, division D) – Sports.

19h40 (coup d’envoi 19h45) : FC Liverpool – FC Everton (Match du 2e tour de la Super League féminine anglaise) – Premier Sport 1.

20h30 (coup d’envoi 20h45) : Pays-Bas – Belgique (6e tour Ligue des Nations, Division A) – Sport 1.

20h30 (coup d’envoi 20h45) : Danemark – France (6e tour Ligue des Nations, Division A) – Sport 2.

20h30 (coup d’envoi à 20h45) : Pays de Galles – Pologne (6e tour Ligue des Nations, Division A) – TVP Pologne 1.

20h30 (coup d’envoi à 20h45) : Autriche – Croatie (6e tour Ligue des Nations, Division A) – Autriche ORF 1.

22h15 : Football – extra (mis à jour avant le match de Ligue des Nations Suisse-Tchéquie) – CT Sport.

23h00 : News des matchs de dimanche du 6ème tour de la Ligue des Nations – Sports 2.

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022

18h30 (record, coup d’envoi 15h00) : Andorre – Lettonie (6ème tour Ligue des Nations, division D) – Sports .1. Enregistrement Sport 2 à 22h45.

20h30 (coup d’envoi à 20h45) : Angleterre – Allemagne (6e tour de la Ligue des Nations, Division A) – Sport 1, RTL Allemagne.

20h30 (coup d’envoi 20h45) : Hongrie – Italie (6e tour Ligue des Nations, Division A) – Sport 2.

20h55 (coup d’envoi 21h00) : FC Cartagena – Deportivo Alavés (match du 7ème tour de La Liga deuxième/La Liga 2) – NOVA Sport 3.

23h00 : News des matchs de lundi du 6ème tour de la Ligue des Nations – Sports 1.

23.10: Football – extra (mis à jour avant le match de la Ligue des Nations Suisse-Tchèque) – CT Sport.

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

11h50 : Football – extra (mis à jour avant le match Suisse-Tchèque Nations League) – CT Sport.

17h45 (coup d’envoi 18h00): tchèque – Islande (tirage revanche pour la promotion au Championnat d’Europe 2023 des joueurs des moins de 21 ans à eské Budějovice) – T Sport.

20h00 (coup d’envoi 20h45) : Suisse – République tchèque (6e tour de la Ligue des Nations à Saint-Gall, division A) – CT Sport. Images de Sport 2 à minuit, CT Sport à 2h25.

20h30 (coup d’envoi 20h45) : Portugal – Espagne (6ème tour Ligue des Nations, Division A) – Sport 1.

20h30 (coup d’envoi 20h45) : Norvège – Serbie (6e tour Ligue des Nations, Division B) – Sport 2.

23h00 : L’actualité des matchs de mardi du 6e tour de la Ligue des Nations – Sports 1.

CHANGEMENT DE RESERVATION !