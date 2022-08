Leclerc a envoyé la formule à la barrière. Verstappen remporte le Grand Prix de France

Encore un week-end malchanceux pour Ferrari. Après avoir décroché la pole position lors des qualifications, la chute est survenue en course et Charles Leclerc n’a pas terminé le Grand Prix de France. Max Verstappen a dominé le circuit Paul Ricard, suivi du duo Mercedes Lewis Hamilton et George Russell. Le champion du monde en titre des Pays-Bas a une avance de 63 points.

Verstappen, 24 ans, a défendu la victoire de l’an dernier en France et, avec la 27e victoire de sa carrière, a égalé le triple champion du monde Jackie Stewart à la huitième place de la liste de tous les temps. Le natif de Hasselt s’est imposé pour la septième fois cette saison.

Leclerc de Monaco n’a pas profité de l’occasion pour réduire l’avantage de Verstappen en tête du classement. Il a dérapé au 18e tour et a dû abandonner la pole position après avoir heurté un pare-pneus. Après l’accident, il s’est plaint de problèmes avec la pédale d’accélérateur, mais a admis plus tard qu’il avait commis une erreur de conduite.

« C’était de ma faute. Je fais du sport de haut niveau et au plus haut niveau. Mais si je continue à faire des erreurs comme ça, alors tout est inutile. Si nous perdons le championnat par 32 points, je saurai où je les ai perdus. C’est inacceptable. « , a déclaré Leclerc pour Sky Sports.

Le vainqueur des qualifications, Leclerc, a conservé son avance sur Verstappen après le départ, Hamilton prenant la troisième place. La course s’est vite terminée pour Júki Cunoda d’Alpha Tauri, qui a payé le prix de la collision avec Esteban Ocon. Le pilote de l’équipe de France Alpine écope d’une pénalité de cinq secondes.

Le précédent vainqueur du Grand Prix d’Autriche, Leclerc, a résisté à la pression de Verstappen et est resté en tête. Au 14e tour, le deuxième pilote de Ferrari, Carlos Sainz, qui a remplacé un certain nombre de composants du moteur avant la course et est parti de l’arrière en raison d’une pénalité, a atteint la dixième place aux points.

Le moment clé est venu quatre tours plus tard lorsque le leader Leclerc a dérapé au onzième virage et s’est retrouvé dans la barrière de pneus. « J’ai poussé trop fort et l’arrière de la voiture s’est détaché. Ce fut un week-end très difficile pour moi car j’ai eu des problèmes d’équilibre. J’ai fait une erreur au mauvais moment », regrette Leclerc.

La voiture de sécurité est entrée en piste et la plupart des pilotes ont changé de pneus. Verstappen mène devant Hamilton et Sergio Pérez de Red Bull. Ferrari s’est au moins appuyé sur Sainz, qui est passé cinquième après avoir poursuivi la voiture lente. Mais l’Espagnol a également reçu une pénalité de cinq secondes pour être sorti d’un stand dangereux où il a menacé Alexander Albon de Williams.

Verstappen a pris les devants. Sainz a ensuite dépassé Russell et a également attaqué Pérez en troisième avec le pneu plus tendre. Au 42e tour, le pilote Ferrari devance le Mexicain mais change ensuite de pneus et abandonne la lutte pour le podium.

La lutte pour la troisième place continue entre Pérez et Russell pour une fois. Le Britannique s’est plaint que Pérez ait raccourci la piste après l’un des duels, mais les agents de bord sont restés impunis. Néanmoins, Russell a ensuite réussi, après avoir profité d’un meilleur redémarrage après l’étape dite de la voiture de sécurité virtuelle, il a pris l’avantage sur le Mexique et a déjà conservé la troisième place.

Le Championnat se poursuivra avec le Grand Prix de Hongrie dans la semaine du 31 juillet.