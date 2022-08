La chaleur extrême perturbe les transports au Royaume-Uni et en Espagne, la France continue d’être en proie à d’énormes vagues de feux de brousse — T24 — Télévision tchèque

« Les images que nous avons vues hier (mardi) me rappellent ce que j’ai vu ces dernières années en Californie, en Australie et dans le sud de l’Europe, et pas tellement au Royaume-Uni », a déclaré le maire Sadiq Khan à propos de la réponse des pompiers de Londres. Malgré la baisse des températures, a-t-il dit, le risque d’incendie reste élevé car le temps chaud et sec a asséché les zones herbeuses.

Même si la température grande bretagne mercredi plus bas que les jours précédents, les pompiers y restaient en alerte pour les incendies. Les plus étendus d’entre eux ont touché la partie de Wennington à la périphérie est de la ville, où une centaine de pompiers et une quinzaine de véhicules étaient en action. Les pompiers de Londres surveillent une zone à risque à proximité.

En raison de la chaleur extrême et de la sécheresse, les pompiers de Londres ont connu mardi leur journée la plus chargée depuis la Seconde Guerre mondiale. « Il sera impossible pour les pompiers de Londres de répondre à tous les incendies s’ils continuent de se propager à ce rythme », a déclaré le maire Khan.

Selon lui, le gouvernement devrait investir considérablement dans la lutte contre les incendies. Pour la télévision France 2, il a mentionné que le cabinet a alloué 850 millions d’euros (plus de vingt milliards de couronnes) pour la modernisation de la flotte de lutte contre les incendies et un milliard d’euros pour la plantation d’arbres (environ 24,5 milliards de couronnes).

France Le département de la Gironde, qui souffre depuis le week-end de feux de brousse dévastateurs, recevra mercredi la visite du président français Emmanuel Macron. « Il faut faire face à une situation vraiment extraordinaire, on parle de plus de 20 mille hectares touchés en Gironde, quinze cents hectares dans le Finistre et quinze cents hectares dans les Bouches-du-Rhône », décrivant les ravages dans le sud de la France. . , ministre de l’Agriculture Marc Fesneau.

En Espagne, le feu stoppe les trains, la Grèce aussi face à la crise

Dans Espagnol feu de la semaine ils avaient détruit trente mille hectares de végétation et fait deux morts. La situation est pire dans le nord-ouest du pays dans la province de Zamora, où plus de six mille personnes ont été évacuées des incendies. En raison d’incendies dans la région, le trafic ferroviaire entre Madrid et la région de Galice a également été suspendu jusqu’à mardi.

Mais la situation se dégrade dans la province de Saragosse dans la région d’Aragon. De ce fait, la circulation a été perturbée à plusieurs endroits sur plusieurs axes routiers, dont l’autoroute A-2 reliant Madrid à Barcelone. D’après le journal El País et le Centre européen des incendies de forêt (EFFIS) ont détruit 183 300 hectares de terres en Espagne cette année, ce qui, selon les scientifiques, pourrait être le pire bilan de l’histoire.

DANS Grèce le feu, soufflé par un vent fort, avait atteint la région montagneuse près de Penteli, et le feu se rapprochait de plus en plus d’Athéna. L’incendie a brûlé des voitures et des maisons à moins de vingt kilomètres du centre d’Athènes. Les autorités ont ordonné l’évacuation de trois municipalités locales, d’un hôpital pour enfants et de l’Observatoire national d’Athènes à cause de lui mercredi matin. Les pompiers ont déployé des avions pour aider à éteindre le feu.

Au cours des dernières vingt-quatre heures, les pompiers locaux ont répondu à 117 incendies dans le pays. Ainsi, le Premier ministre grec Kyriakos Mirsotakis a formé jeudi une équipe de crise.

En plus des vents forts, une fumée épaisse rend difficile l’extinction des incendies dans l’air. Les autorités ont déployé cinq cents pompiers dans la zone. Les habitants les aident également. Dans l’une des maisons en flammes, la police a trouvé un homme qui avait été abattu. Il a apparemment choisi de se suicider avant d’être brûlé. Les autorités ont évacué l’hôpital par précaution, six cents personnes ont dû quitter leur domicile. Un incendie s’est déclaré mardi après-midi à proximité du mont Pentelicus, qui abrite le célèbre marbre blanc.

Allemand Mardi a été le jour le plus chaud de l’année, selon le DWD Weather Service. Les températures ont atteint leur plus haut à Duisburg dans l’ouest du pays, où elles ont mesuré 39,5 degrés Celsius dans l’après-midi.

En Italie neuf villes ont émis les avertissements de haute température les plus élevés. Des incendies détruisent des forêts en Toscane près de Pise et de l’autre côté de la frontière avec la Slovénie.

A l’ouest de la Slovénie Plusieurs centaines de pompiers ont tenté mercredi d’éteindre l’incendie près de la frontière italienne, forçant l’évacuation de plusieurs villages. Selon l’agence de presse AFP, des incendies se sont déclarés mardi dans la zone forestière du Karst, où la végétation s’est desséchée sous l’effet de la chaleur, et s’est renforcée mercredi après-midi en raison des vents. Les habitants de plusieurs villages où des sirènes d’avertissement ont retenti ont dû quitter leurs maisons, ont indiqué les équipes de secours dans un communiqué. Outre les pompiers, des membres de la police et de l’armée ont également été déployés, et des hélicoptères ont également participé à l’opération de sauvetage.

Danemark mercredi, il a enregistré la température la plus élevée de la région pour le mois de juillet, et pourrait également battre des records absolus plus tard. Cela a été rapporté par l’Institut météorologique danois. Dans la région du Jutland occidental, les météorologues ont mesuré mercredi 35,6 degrés Celsius, soit trois dixièmes de degré au-dessus du précédent record de juillet enregistré en 1941.