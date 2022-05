le trophée va à Paris

C’est l’équipe de France de PFYM INSEP Paris – l’équipe du centre de formation fédéral français – pour battre Adidas Nex Gen de Varese, un tournoi des moins de 18 ans organisé sous les auspices de l’Euroligue, la plus haute compétition interclubs de basket-ball continentale, par l’Académie de Varese et qui réunit pendant trois jours le meilleur basket-ball junior d’Europe à l’EnerxeniaArena di Masnago.

Au tour final, les Parisiens ont battu Next Generation sur le score de 71-41, une sélection de talents formés par la légende. Vasilis Spanoulis. Une nette victoire qui a vu le trophée voyager dans la capitale française. Parmi les huit équipes participant à ces trois belles journées de basket junior, Varese Academy a été sans faute du tout, terminant à la cinquième place.

FINIR

Un bon début de sélection de Varèse, qui a pris la première minute de course et profité du mauvais but de l’équipe parisienne a clôturé le premier quart-temps avec un avantage de 18-11. La réponse de la France est venue au deuxième quart-temps avec une défense plus prudente et un meilleur pourcentage d’attaque. Jusqu’à la longue pause, l’équipe de Spanoulis menait toujours 33-31.

Le match a radicalement changé dans le troisième quart-temps : l’intensité de la France a fait la différence, notamment en défense, n’offrant à ses adversaires qu’un seul panier du terrain en 10′ de jeu et a clôturé le quatrième quart avec une course de 19-2 qui les place 50-35 devant la faction finale. Même dans le dernier quart-temps, la domination de l’équipe parisienne s’est poursuivie, avec une défense et des contre-attaques solides, capitalisant sur la frustration des garçons de la sélection Next Gen. L’écart entre les deux équipes se creuse jusqu’àla finale 71-41, qui offrait à Paris une finale méritée.

QUINTETTE IDÉAL

Rubén Prey, Joventut Badalona

Jordi Rodríguez Joventut Badalona

Zacharie Perrin, Next Generation Team Varese – Également récompensé en tant que Tournament Mvp

Melvin Ajinca, PFYM INSEP Paris

Noah Penda, PFYM INSEP Paris

ACADÉMIE DE VARASE

Bonne fin pour C’est Varese Academy qui a conquis la cinquième place en s’imposant lors de la finale d’Ulm 70-57. Mvp pour le jeune joueur rouge et blanc Benjamin Marchiaro, auteur de l’essai 18 points et 8 rebonds, tandis que Wei Zheo après ses débuts en Serie A la semaine dernière a apporté 16 points.

Académie de Varèse – Ratiofarm Ulm 70-57 (26-10 ; 38-24 ; 45-43)

Académie Varese Akademi: Bogunovic, Cane, Bosso 7, Dell’Anna, Brembilla, Filipovic, Poom 11, Cuttini 4, Guimdo 11, Villa 4, Marchiaro 17, Zhao 16.

Ferme Ratio Ulm: Dimitrov 16, Schally 15, Pleta 2, Zumsteg 2, Leedtke, Pachucki 7, Stoll 4, Rosic 8, Mihaylov, Bretz 3.

Dans l’autre finale mineure, Milan a battu le Panathinaikos 51-49 pour terminer à la septième place, tandis que la troisième place de la Juventut Badalona a battu Saragosse 52-43.

PROBLÈMES DE CAPACITÉ

Lors de la dernière occasion, 18 personnes différentes ne peuvent pas entrer dans l’événement car la capacité maximale pour l’occasion a été atteinte, ce qui est réservé à l’ouverture du parter mais pas depuis les stands du bâtiment. Une cinquantaine de fans n’ont pas quitté « Lino Oldrini » sans pouvoir profiter du dernier tour du tournoi ; mais il y avait aussi un malentendu pour ceux qui quittaient temporairement l’Enerenia Arena, incapables de revenir. L’ouverture partielle des gradins a permis à quelques spectateurs de plus d’entrer, mais à ce moment-là, quelqu’un avait décidé d’abandonner et de rentrer chez lui.